Meer fouten ontdekt op loonstrook door corona: ‘Belangrijk om alles goed te checken’

Sinds het uitbreken van de coronacrisis controleert bijna de helft van de werknemers, van over de hele wereld, nauwkeuriger zijn of haar loonstrookje. Ze willen zien of alles goed is berekend en uitbetaald. In Nederland geldt dat voor één op de drie werknemers, volgens de salarisverwerker.

Volgens Dik van Leeuwerden, producteigenaar Wet- en regelgeving bij ADP Nederland, is dat best logisch. ,,Er was veel twijfel of mensen hun baan konden behouden. Als je je zorgen maakt hierover, dan ben je ook meer met geld bezig. Het kan zomaar zijn dat je dadelijk veel minder te besteden hebt.”

Netto minder salaris

Doordat meer mensen hun loonstrook goed checken, komen er ook meer fouten aan het licht, ziet ADP. Maar dat is niet de enige reden waarom er meer foutjes ontdekt worden.

Er is tijdens de coronacrisis bij veel organisaties het een en ander veranderd op het gebied van uitbetaling, legt Van Leeuwerden uit. ,,De crisis had in veel gevallen direct effect op de loonstrook. Zo werden verplichte vrije dagen tegen een lager bedrag uitbetaald, er werden loonoffers gevraagd en mensen konden minder uren maken. Daarnaast hebben veel bedrijven de betaling van de reiskosten stopgezet. Dat resulteerde allemaal in een lager bedrag op de bankrekening.”

Uit het onderzoek van ADP blijkt dat salarisadministrateurs en hr-medewerkers door deze veranderingen ruim 60 procent meer vragen kregen over het loonstrookje. Van Leeuwerden snapt dit wel, het loonstrookje is voor veel mensen al ingewikkeld genoeg. ,,Voor mij is het gesneden koek, maar ik kan me voorstellen dat het salarisstrookje door al die cijfertjes en afkortingen voor vele mensen onleesbaar wordt.”

Quote Vaak worden zaken als een fout gezien, maar kloppen ze wel als je het reglement erbij pakt. Dik van Leeuwerden

Extra uitleg

Het is volgens Van Leeuwerden overigens niet altijd zo dat een ‘fout’ op de salarisstrook ook daadwerkelijk een fout is. Soms hebben medewerkers niet door dat de wet- en regelgeving is aangepast of vergoedingen zijn gewijzigd. Ook worden de belastingtarieven jaarlijks in januari aangepast, wat effect heeft op het nettoloon. ,,Vaak worden zaken als fout gezien, maar kloppen ze wel als je het regelement erbij pakt.”

Daarom is het ontzettend belangrijk dat de loonstrook goed wordt uitgelegd, zegt Van Leeuwerden. ,,Veel werkgevers doen dit gelukkig wel. Al is het niet altijd eenvoudig. Sommige dingen kun je niet simpeler verwoorden vanwege de juridische uitlegbaarheid. Maar uitleg over reiskosten kan bijvoorbeeld wel in Jip-en-Janneke-taal.”

Zonde

Door een goede uitleg zullen werknemers zich ook eerder in hun loonstrook verdiepen, aldus Van Leeuwerden. ,,Een hoop drempels worden dan weggenomen, maar ik snap dat je niet iedere maand je loonstrookje gaat uitpluizen. Ik doe dat zelf ook niet.” Vroeger deed hij het wel vaker, maar toen viel de salarisstrook nog maandelijks op de deurmat. ,,Nu kost het meer moeite, omdat je eerst in een digitale omgeving moet inloggen.”

Als je erachter komt dat er iets niet klopt in de loonstrook, adviseert Van Leeuwerden om zo snel mogelijk naar de hr-afdeling of salarisadministratie te gaan. ,,Het gaat vaak mis in het brutobedrag. Het is belangrijk om hier zo snel mogelijk achterheen te gaan, want op dit bedrag wordt ook je uitkering gebaseerd. Dus als je mogelijk je baan kwijt raakt, dan krijg je minder geld uitgekeerd. En dat is zonde. Kaart het dus meteen aan, want hoe meer tijd er overheen gaat, hoe groter de bedragen worden die je mist.”

Met deze tips loop je geen salaris meer mis



1. Check je loonstrook regelmatig, ook al vind je het niet interessant. Misschien kloppen dingen niet en krijg jij daardoor minder uitbetaald.



2. Controleer of de afspraken die gemaakt zijn inderdaad terug te vinden zijn op je loonstrookje. Als je een brutoloon van 3200 euro hebt afgesproken, dan moet het zwart op wit staan. En krijg je die 28 vakantiedagen inderdaad? Of die 100 procent uitbetaling bij ziekte?



3. Als je niet helemaal snapt wat er op je loonstrook staat, vraag om hulp. Stap bijvoorbeeld naar een expert toe, zoals een hr-medewerker of een salarisadministrateur.



4. Onderneem zo snel mogelijk actie, als je denkt dat je deze maand geld hebt misgelopen of dat er iets niet klopt met de vakantiedagen. Hoe langer je wacht, hoe hoger de bedragen worden en hoe lastiger het wordt om het aan te kaarten.

