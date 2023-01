Meer horecaondernemers willen af van zaak: ‘Ik wil niet meer 60 tot 70 uur in de week werken’

De onzekerheid rond de coronacrisis en de stijgende prijzen hebben bij ondernemers er flink ingehakt, ziet directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland. Hij ziet meer horecaondernemers twijfelen of ze hun zaak nog wel moeten doorzetten. ,,Zo overwegen ze bijvoorbeeld om in loondienst te gaan om zekerder van hun inkomen te zijn. Er is al een ‘stopgolf’ aan de gang en de verwachting is dat die doorzet”, aldus Beljaarts.

Dat beeld deelt Adhoc horecamakelaars. Dat zag in het laatste kwartaal van 2022 een flinke piek in verkoopaanvragen. Het gaat om 20 tot 25 procent meer aanvragen dan in de rest van het jaar. ,,Een deel van deze mensen liep al langer rond met de gedachte om de zaak te verkopen maar deed het eerder niet vanwege corona. Dat verklaart deels deze forse stijging”, zegt Bram Stokman van Adhoc.

Dat ondernemers nu toch overstag gaan, heeft volgens Stokman mede te maken met de stijgende prijzen - van loon-, inkoopkosten tot energie en huur. Ook wijst hij op de coronaschulden die ondernemers met zich meetorsen. Dat zorgt volgens hem voor extra druk bij ondernemers. ,,Tegelijkertijd horen we vaker van horecaondernemers dat ze langzaamaan hun personeelsbezetting weer wat beter op orde krijgen. Dat haalt de druk voor verkoop juist wat van de ketel”, voegt hij eraan toe.

Verbouwing

Horecaondernemer Jacco Schilder (53) van De 80 Seafood & Wine uit Enkhuizen is een van de ondernemers die met zijn zaak wil stoppen. Hij heeft zijn restaurant net voor de kerst in de etalage gezet. Niet omdat hij het financieel niet meer kan bolwerken. ,,Het is gewoon niet leuk meer”, zegt hij. ,,Drie jaar geleden hebben we de zaak compleet verbouwd. Dat was het mooiste besluit, maar ook op het meest beroerde tijdstip. Met de lockdowns erbij zijn we bijna een jaar dicht geweest, we zitten bovendien met een personeelskrapte en nu weer met een hoge energierekening.”

Quote Ik wil wel werken, maar niet meer 60 tot 70 uur in de week Jacco Schilder (53) van De 80 Seafood & Wine uit Enkhuizen

Hij heeft lang lopen wikken en wegen: de zaak is al veertig jaar in de familie, wat het besluit nog lastiger maakt. Dat zijn zoon Theo het niet zitten om de zaak voort te zetten gaf hem het zetje. Zowel zijn zoon als hijzelf wil in de horeca blijven werken, maar dan liever in loondienst. ,,Ik ben te jong om achter de geraniums te gaan zitten. Ik wil wel werken, maar niet meer 60 tot 70 uur in de week.” Schilder heeft geen haast om de zaak te verkopen. Als het een jaar of langer duurt, vindt hij het ook best. Het liefst zou hij zien dat een jong koppel zich meldt, dat vol enthousiasme de schouders eronder wil zetten.

Bram Stokman van Adhoc denkt dat starters zich de komende tijd op de markt zullen storten. Zij hebben als voordeel dat ze geen coronazorgen hebben. Voor 2023 verwacht de makelaar dat het aanbod nog verder zal toenemen. ,,We verwachten geen massale verkoop, maar zeker wel meer aanbod dan de afgelopen drie jaar.”

