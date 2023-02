Meer uren per dag werken in minder dagen, kan het?

Veertien jaar en grote borsten, maar geen bh te vinden: dus begon Femke (20) maar haar eigen lingerie­merk

Ze was 14, had al behoorlijke borsten en kon amper een goede bh vinden. Het idee dat haar lichaam niet aan de norm voldeed, maakte Femke Hollander onzeker. En in haar hockeyteam hoorde de Puttershoekse vergelijkbare ervaringen. Nu wil ze de lingeriemarkt opschudden met een eigen merk dat jonge vrouwen laat opbloeien. ,,Ik wil de nieuwe Marlies Dekkers worden.”

25 januari