Mentaal gezond blijven in de crisis: ‘We mogen veel niet, maar we zijn niét machteloos’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: Keep calm and carry on

Ze trok het niet meer, die vriendin die ik sprak via een Zoom-verbinding. Toen ze de persconferentie hoorde over de huidige ronde maatregelen had ze in eerste instantie gedacht: okee, dat wordt dus een knusse decemberperiode om bij te slapen, met lange wandelingen en tijd voor een boek.

Al snel bleek het minder romantisch dan ze zich had voorgesteld. Op haar werk moest wéér alles anders, en dat betekende dagelijks uren extra regelwerk. De decembermaand bleek zonder gezellige activiteiten toch vooral koud. En toen er vanwege de eindeloze regen ook nog eens bar weinig kon worden gewandeld was hij helemáál ingedaald: de coronadepressie.

Het gevoel dat het nóóit meer ophoudt

De vriendin is lang niet de enige die mentaal wordt geraakt door de zoveelste golf van de COVID-blues. Ik heb er zelf ook geregeld last van: de zoveelste teleurstelling. Van het gevoel dat het nóóit meer ophoudt met dat pestvirus. Dat dingen nooit meer ‘normaal’ worden. En ik merk het ook aan mijn omgeving: ondernemers die het ook even niet meer weten. Ouders van snottebellend kroost die alles af moeten zeggen. Gevaccineerden die boos zijn op ongevaccineerden. Ongevaccineerden die boos zijn op de overheid. Gezucht en korte lontjes.

Het is vooral de machteloosheid, vermoed ik, het gevoel overgeleverd te zijn aan de situatie. De instructie: laat je vaccineren, houd afstand en doe een mondkapje op. En verder vooral wat er níet kan: sporten na 17.00 uur, naar kantoor, laat staan naar een restaurant, theater of café. Die eindeloze nadruk op wat niét kan, dat doet iets met je gemoed.

Quote Er is zoveel dat we wél kunnen doen - jammer dat je Rutte en de Jonge daar niet over hoort

Terwijl er juist zoveel is dat we zouden kunnen bijdragen, dat van nut zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden, aan iemand die het moeilijk heeft. Door te inventariseren wie er in de buurt een beetje eenzaam is, en die bij te staan. Door boodschappen te gaan halen voor wie dat niet kan. Door te koken voor familie of vrienden, in kleine groepen. Door een taart te bakken voor de harde werkers in het verzorgingshuis of ziekenhuis in de buurt. Er is zoveel dat we wél kunnen doen - jammer dat je Rutte en de Jonge daar niet over hoort.

We mogen in deze crisis veel niet, maar we zijn niét machteloos. Je van nut maken, een bijdrage leveren, is dé manier om mentaal gezond de crisis door te komen. Tot die tijd, tot het vanzelf vast weer ietsje beter wordt, nemen we het bekende Britse advies maar ter harte: keep calm, and carry on.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

