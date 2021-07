Met de bus vanuit Polen op weg naar werk is soms de enige optie: ‘Anders gingen we dood van de honger’

Wat doet een... Fonkelnieu­we iPhone uit je handen laten vallen? Ferooz (45) krijgt hem weer aan de praat

27 juni Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbij komen. Een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, waar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Ferooz Mohamedbaks (45), Apple Technician iOS bij Amac in Utrecht.