Met deze studies staan bedrijven om je te springen

Een keuze voor een studie hangt af van verschillende factoren, zoals je interesse in de studie zelf én de baankansen in de toekomst. Wie een goede start wil maken op de arbeidsmarkt kan het beste kiezen voor een rechtenstudie, een businessopleiding of zich specialiseren in dataonderzoek.

Dit blijkt uit onderzoek van carrièreplatform Magnet.me. Zij onderzocht - onder 30.000 werkzoekenden - welke gebruikers met welke opleiding het afgelopen jaar het vaakst benaderd werden door werkgevers en stelde een top-50 samen van de meest populaire vervolgopleidingen. Op de eerste plek staat Privaatrecht: Commerciële rechtspraktijk, van de Universiteit van Amsterdam.

,,Dit is geen verrassing, de studie rechten doet het altijd goed op de arbeidsmarkt”, zegt Laurens van Nues, mede-oprichter van Magnet.me. ,,Op plek vijf staat bijvoorbeeld ook een rechtenstudie. De studenten van deze opleiding zijn, naast de juridische sector, vaak ook inzetbaar zijn voor gemeenten.” In totaal komt de studie rechten 10 keer voor in de top 50. ,,Het breed inzetbare geldt eigenlijk voor alle studies uit ons onderzoek. Je kan met bedrijfskunde, management of economie bij heel veel bedrijven terecht.”

Top 10 van populairste opleidingen 1. Privaatrecht: Commerciële rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam 2. Data Science and Marketing Analytics, Erasmus Universiteit Rotterdam 3 .Strategic Management, Erasmus Universiteit Rotterdam 4. Engineering and Policy Analysis, Technische Universiteit Delft 5. Civiel Recht, Universiteit Leiden 6. Complex Systems Engineering and Management, Technische Universiteit Delft 7. Strategic Management, Tilburg University 8. Systems and Control, Technische Universiteit Delft 9. Financial Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam 10. Business Information Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Data-analyse is steeds gewilder

Wat Van Nues het meeste opvalt uit het onderzoek? De hoogst nieuw binnengekomen nummer twee; de master Data Sciene and Marketing Analytics van de Erasmus Universiteit. ,,Data-analyse is écht een moderne specialisatie.” Bij de opleiding wordt data-analyse gecombineerd met economie, statistiek en marketing. ,,Bedrijven verzamelen steeds meer data. Dit is mogelijk omdat de digitalisering - door de coronacrisis - steeds sneller is gegaan. We werken bijvoorbeeld hybride en shoppen steeds meer online. Je kan als bedrijf allerlei gegevens van je klanten of werknemers verzamelen, maar zonder data-analist heb je niets aan al deze data. De studenten van deze opleiding zijn dus zeer gewild.”

In de top 10 staan alleen universitaire studies, met name opleidingen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ,,Dit is een universiteit gericht op business. Daar kijken bedrijven dus het meest naar. Daarnaast zijn er nog steeds - verhoudingsgewijs - minder universitaire studenten, dus daar wordt door werkgevers het hardst om gevochten.” Toch vindt er wel een verschuiving plaats. ,,Voor het eerst staan er dit jaar ook hbo-opleidingen in de top 50.”

De hoogste binnenkomer staat op nummer 19: Fiscaal recht en economie, van de Hogeschool Rotterdam. Verder zijn er nog twaalf andere hbo-opleidingen in het overzicht terug te vinden, allemaal gericht op bedrijfskunde, bedrijfseconomie of management. ,,Het is moeilijk om één verklaring te vinden waarom bedrijven nu ook naar hbo-opleidingen kijken. Het kan te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt, maar ik hoop dat werkgevers hun blik verruimen en verder kijken dan alleen het universitaire diploma. Het gaat ook om de persoon erachter.” Opleidingen op mbo-niveau zijn wel meegenomen in het onderzoek maar komen niet terug in de top 50.

Lees ook bij intermediair: Studie met goede baankansen of je passie volgen?

‘Kies opleiding die bij je past’

Van Nues adviseert niet alleen bedrijven om verder te kijken dan alleen de universitaire graad van de opleiding, maar ook toekomstige studenten moeten niet te snel conclusies trekken. ,,Bij de keuze voor je studie moet je goed nadenken over wat je leuk vindt en waar je interesses liggen. Je kan wel een data-opleiding gaan volgen, omdat je dan een goede start hebt op de arbeidsmarkt maar als je niets met cijfers hebt, dan snij je jezelf alleen maar in de vingers. Je wordt ongelukkig tijdens de studie en misschien ook later als je een baan in deze sector gaat gaat zoeken.”

De resultaten van het onderzoek van Magnet.me zijn volgens Van Nues vooral een handige richtlijn. ,,Het is slim om deze informatie in je achterhoofd te houden als je een studiekeuze moet maken, maar laat het niet leidend zijn. Je moet vooral een opleiding kiezen die bij je past.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.