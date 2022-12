Met deze truc uit de reclamewereld blijft jouw presentatie wél hangen

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: weg met opsommingen

Als je een presentatie geeft, hoor jij jezelf ook zo af en toe op de automatische piloot allemaal punten afwerken? Misschien als je een standaard bedrijfsslide met de voordelen van jullie diensten presenteert aan een klant? Je kent ze wel, zo’n te volle slide met veel te veel items. Rustig leest de spreker bolletje voor bolletje en vertelt er nog wat omheen.

Weinig boeiend om naar te luisteren, maar wel lekker in de comfortzone van de spreker. Het is onmogelijk om je tekst kwijt te raken, je leest gewoon de bolletjes voor. Je kunt hooguit iets uit je toelichting vergeten, maar dat is niet erg, want de kern staat al op de slide die je letterlijk voorleest.

Aandachtscurve van 60 seconden

We doen dit vaker, zaken opsommen. Als we ons in ons werk voorstellen, lopen we ons cv puntsgewijs af. Voorbeelden, verrassingen en waar je hart sneller van gaat kloppen zijn elementen die meestal volledig ontbreken. Zo’n opsomming is slaapverwekkend en zorgt ervoor dat je verhaal al snel heel lang wordt. De gemiddelde aandachtscurve van de mens is volgens communicatie-expert Milo Frank slechts 30 seconden of 60 woorden. Hoe het dan wel moet? Reclamejongens en -meisjes weten als geen ander hoe je in korte tijd boeiend een boodschap pitcht. Laat de gemiddelde commercial nu ook net rond de 30 seconden duren.

Quote Ga eens voor rare vergelij­kin­gen, pas storytel­ling toe en zoek mooie voorbeel­den uit de praktijk om je verhaal te illustre­ren

Ken je deze ‘4 uur Cup-a-Soup-klassieker’ nog? Sjors - gespeeld door acteur en cabaretier Ruben van der Meer - is een inlevende, inspirerende, motiverende bedrijfscoach die dankbaar aan een kopje soep begint om precies 16.00 uur. Je ziet hem genieten! Totdat iemand op zijn kantoordeur klopt en de empathische, zachtaardige, tikje over-de-top zweverige Sjors helemaal uit zijn rol valt en keihard schreeuwt: ‘Nu even niet!’

We zien in deze commercial humor en een mooi verhaal. Er wordt niet opgesomd waarom we als consument precies Cup-a-Soup moeten kopen. Het enige wat je ziet is dat Sjors geniet van de soep en hoe je dipje om 16.00 uur dus perfect zou worden opgelost. Briljante marketing die werkte om een voor velen nieuw soepmoment te creëren. Geen lijsten met voordelen of aanbevelingen, maar een humoristisch verhaal met één punt dat blijft hangen: om 16.00 uur moet alles wijken voor het drinken van een kopje soep.

Rare vergelijkingen

Het kan ook nog wat wilder, spannender en amusanter. Wie had bijvoorbeeld ooit seks aan het eten van ijs gekoppeld? In de Magnum Five Senses-commercial zien we mooie artistieke beelden over hoe onze zintuigen door seks geprikkeld worden, en datzelfde geldt kennelijk ook voor het eten van een Magnum. Je moet er maar opkomen.

Lees ook bij Intermediair: Indrukwekkende reclamecampagnes met lef

Weg dus met de saaie opsommingen in jouw presentaties en praatjes. Ga eens voor rare vergelijkingen, pas storytelling toe en zoek mooie voorbeelden uit de praktijk om je verhaal te illustreren. En zullen we één ding afspreken? De volgende keer dat iemand jou vraagt wat voor werk je doet, begin dat niet met een zin als ‘tot mijn takenpakket behoren..’ en daarachteraan een gortdroge opsomming van al je taken. Het komt namelijk over alsof je corvee hebt. Beloofd?

Meer strategieën voor een succesvolle carrière? Lees ook Mirjams boeken Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag.

