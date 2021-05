‘Met een dergelijk salaris betaal je veel belasting, maar dat vind ik geen probleem’

Wat verdien je?

,,Op het ministerie verdien ik ongeveer 6000 euro bruto, dat is 4000 euro netto. Het gemiddelde van mijn docentschappen is 4000 euro bruto per maand. De docentschappen doe ik als zzp’er en ik factureer twee keer per jaar. Daar hou ik ongeveer 2500 euro netto per maand van over. Netto verdien ik in totaal 6500 euro.”

Blij mee?

,,Ik ben hier erg blij mee, want ik ben jaren geleden op een heel ander niveau begonnen. Ik begon acht jaar geleden op het ministerie met ongeveer 3000 euro bruto, daarvoor werkte ik in het bedrijfsleven als junior. In tien jaar tijd ben ik van een jaarsalaris van 30.000 euro naar een huidig totaalsalaris van 130.000 euro gegaan. Als je goed blijft werken dan komen de kansen vanzelf. Maar je moet dan natuurlijk wel de kansen durven te pakken. Daarbij heb ik niet alleen vaktechnisch in mezelf geïnvesteerd, maar ook op sociaal vlak.’’

,,Ik ben trots dat ik zover ben gekomen. Mensen met een dergelijk salaris betalen wel veel belasting, maar dat vind ik geen probleem. Ik ben opgegroeid zonder vader en mijn moeder zat in de bijstand, dus ik vind het fijn dat ik iets terug kan doen voor de samenleving. Mooi voor de volgende ‘Krissen’ zeg maar.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Er was weinig ruimte voor onderhandeling, want voor bepaalde functies gelden vaste salarisschalen. Het was dan ook feitelijk: take it or leave it. Dat is niet persoonlijk, want zo werkt het schalensysteem gewoon. Ik ben 500 euro bruto achteruit gegaan toen ik van het bedrijfsleven voor het ministerie ben gaan werken. Gelukkig kwam ik op een redelijke positie binnen, als medior jurist. Zodoende kon ik gaten opvullen toen anderen kort daarna met pensioen gingen en kreeg ik automatisch de wat zwaardere klussen. Zo heb ik mezelf kunnen laten zien en mede daardoor werd ik vanuit m’n netwerk daarna voor van alles benaderd. Inmiddels geef ik naast mijn normale werk ook les op diverse hogescholen, een universiteit en een beroepsopleiding.”

Quote Ik zie sommigen wel met de wenkbrau­wen fronsen en denken: Kris zit in schaal 14, hoe heeft hij dat bereikt voor z’n veertigste?

Heb je in je loopbaan een financieel doel voor ogen?

,,Ik wil graag financieel zorgeloos leven, maar het doel is niet alleen geld verdienen. Het plezier in het werk moet ook aanwezig zijn, anders trek je het niet. Ik heb in mijn werk op het ministerie veel laten zien in relatief korte tijd. Je moet jezelf echt op de kaart zetten als je wat wil. En ik had een leidinggevende die wat in mij zag en mij deze kansen en mogelijkheden heeft gegund. Ik maak door mijn werkzaamheden ook wat meer uren, maar het voelt niet altijd als werk. Niet alle ambtenaren hebben een 9-tot-5-mentaliteit.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Het is duidelijk en transparant, want we werken met schalen, dus over het salaris an sich hebben we het niet. Je schaal of functieniveau, daar praten we wel over. Zo van: ‘Jij zit in schaal 12, dat is een zware plek’. Ik zie sommigen wel met de wenkbrauwen fronsen en denken: Kris zit in schaal 14, hoe heeft hij dat bereikt voor z’n veertigste? Jonge ‘diverse’ personen zijn op dit niveau niet vertegenwoordigd. Ik loop niet zozeer tegen een glazen plafond aan, maar meer tegen een wit mannelijk en grijs plafond. Vers bloed zou welkom zijn.”

Verdient Kris genoeg?



Leeftijd: 40

Aantal jaar werkervaring: 19 (Sinds 6 jaar senior)

Opleiding: WO

Functie: jurist

Branche: Rijksoverheid

Aantal werknemers: meer dan 5000

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde bruto salaris voor zijn functie 4892 euro. ,,Ik zit er nu 1200 euro boven, als ik uitloop in m’n schaal zit ik er 2000 euro boven. Omdat ik ondernemer ben en liefhebber van het vak ben ik in staat om een leuk ‘zakcentje’ ernaast te verdienen.”

