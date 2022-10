Moet je thuiswerken bij een negatieve zelftest? ‘Je wil collega’s niet aansteken’

's Ochtends wakker worden met keelpijn en een paar seconden later merken dat je neus verstopt zit. Je doet snel een zelftest en deze is negatief. Je hebt dus geen corona, maar kan je wel snotterend op kantoor verschijnen?

,,Als de blaadjes vallen, dan krijg ik het steeds drukker”, vertelt bedrijfsarts Leonie Mooyman van ArboUnie. ,,In de herfst zien we altijd dat het ziekteverzuim oploopt. De piek is meestal in de winter en het ziekteverzuim neemt dan weer af in de lente. Griep en verkoudheid werkt altijd in een cyclus en dat is ook dit jaar het geval.”

Het aantal kortdurende ziektemeldingen neemt ook dit najaar weer toe, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Interpolis op basis van het aantal ziektemeldingen dat van mkb’ers binnenkwam. Zo is het aantal ziekmeldingen door werknemers van mkb’ers in Nederland tussen augustus en september met 58 procent gestegen. Hierdoor is het verzuim momenteel hoger dan dezelfde periode in 2020 en 2021. ,,In de RIVM-overzichten zien we dat het aantal mensen met corona vanaf juni weer toeneemt”, vertelt René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis. ,,Hier bovenop komt ook de griepepidemie. Wat dus waarschijnlijk voor een hoger aantal meldingen zorgt.”

Het gaat hierbij dus om kortdurende ziektemeldingen, waarbij een werknemer een paar dagen niet op werk verschijnt vanwege een flinke verkoudheid of een milde coronabesmetting. ,,Op het eerste gezicht merken we vaak niet het verschil tussen een milde omikronbesmetting of een verkoudheid”, vertelt Mooyman. ,,Het is dus belangrijk om te blijven testen op corona. De regel is ook nog steeds: test je positief? Blijf dan thuis.”

Ook bij verkoudheidsklachten thuisblijven

Maar hoe zit dat bij een negatieve zelftest? Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend om met verkoudheidsklachten thuis te blijven. ,,Twee jaar geleden keken we echt verschrikt op als iemand op kantoor begon te hoesten, maar een snotneus of hoestbui is nu weer wat meer geaccepteerd”, vertelt Mooyman. ,,Maar dat betekent niet dat je collega's zitten te wachten op een verkoudheidsbesmetting. Ik zou dus adviseren om, indien mogelijk, thuis te blijven werken.”

Sanne Quint van HR Expert Bureau vult hierop aan. ,,Je collega moet dan ook een zelftest doen en besmet mogelijk zijn of haar kinderen. Het lijkt heel onschuldig, maar er komt een boel stress bij kijken.” Hierom adviseert ze om - bij een verkoudheid of virusbesmetting - de waarde van een kantoordag goed onder de loep te nemen. ,,Is het echt waardevol om naar kantoor te gaan of kan je het werk ook een paar dagen thuis doen?”

Indien je geen belangrijke meetings of presentaties hebt, dan is thuiswerken volgens Quint prima uit te houden. ,,We hebben in de coronacrisis bewezen dat we, in verschillende sectoren, goed thuis kunnen werken. Veel bedrijven werken ook al hybride. Het gaat dus om een of twee extra dagen waarop je niet op kantoor verschijnt. Dat is zeker te overzien. Het is een ander vraagstuk als je een baan hebt waar je écht je huis uit moet, zoals in de zorg, het openbaar vervoer of het onderwijs.”

Een plan van aanpak

In deze banen is het niet alleen moeilijk om thuis te werken, er heerst hier ook een personeelstekort. Een dag ziekmelden levert vaak roosterproblemen op. Mooyman: ,,Het is als werkgever dus goed om nu alvast na te denken over je plan van aanpak bij verkoudheidsklachten. Laat je iemand gewoon werken of ga je uitzoeken wat iemand op afstand van zijn collega's nog kan doen. Op deze manier hoef je geen oplossingen te zoeken als er opeens tien werknemers ziek zijn.”

Wel adviseert Mooyman om de eventuele maatregelen goed te bespreken met de werknemers. ,,Zij moeten uiteindelijk de regels opvolgen. Dus het is belangrijk dat hier draagvlak voor is en ze ook inspraak hebben.” Er kan dus ook worden afgesproken dat het prima is om na een negatieve zelftest naar kantoor te komen. ,,Maar hou wel jezelf in de gaten en ga niet over je eigen grenzen heen”, zegt Quint. ,,Ziek is ziek, ook als je thuiswerkt. Soms is het beter om een extra dag in bed te liggen.”

