Moustafa maakt werk bereikbaar voor mensen met een beperking: ‘Normaal om te helpen’

Personal coach Moustafa Makhlouf (38) vindt dat iedereen kan sporten, ook mensen met een beperking. Zijn nieuwe missie: laten zien dat deze groep ook de arbeidsmarkt op kan en mee moet doen. Met zijn inzet om het beste in mensen naar boven te halen oogst hij veel lof: ,,We moeten allemaal weleens een handje geholpen worden.’’

Grote veranderingen beginnen met kleine stapjes. Met deze gedachte in zijn achterhoofd hielp Makhlouf twee van zijn sportleerlingen voorzichtig snuffelen aan werk. In video’s op zijn sociale media-kanalen is te zien hoe hij met Ron, die vanaf zijn geboorte alleen donker en licht vaag kan onderscheiden, en Yvette, die het syndroom van Down heeft, maaltijden bezorgt.

Makhlouf kijkt altijd naar wat Yvette en Ron wel kunnen, niet naar wat niet voor hen is weggelegd. ,,Ik wil aan de hele wereld laten zien dat iedereen talenten heeft. Dat iedereen mee kan en mee moet doen.” De personal coach heeft zelf geen beperking, maar weet hoe het is om niet mee te mogen doen. ,,Ze zijn mens, maar voelen zich niet zo omdat ze niet gehoord en gezien worden. Ik ken dat gevoel, ik ben regelmatig gediscrimineerd vanwege mijn afkomst, ook ik ben buiten gesloten geweest. Ik weet hoeveel pijn dat kan doen.”

Alleen hulp nodig bij fietsen

Op een van de video’s is te zien hoe Ron een maaltijd afgeeft aan de deur. ,,Ik vroeg aan Ron of hij zin had om iets leuks te doen. Hij wist niet wat we gingen doen, maar hij gaat altijd mee.” Het restaurant waar Ron en Yvette aan de slag konden, leende hen de jassen en tassen van Thuisbezorgd. ,,Ron ziet niets, maar als je hem aandacht geeft en hem goed uitlegt wat we gaan doen, kan hij het zelf.”

Quote In een straal van vijfhon­derd meter rond het restaurant kan Ron alles zelf, denk ik Moustafa Makhlouf, personal coach

Ook de bestellingen aannemen in het restaurant lukt Ron zonder problemen. ,,Hij voelt het knopje op de telefoon dat hij moet indrukken. Hij heeft een apparaatje waarmee hij kan schrijven en de bestelling kan noteren.” Alleen zelfstandig op de fiets stappen kan Ron niet. In dit geval stond zijn coach voor hem klaar met een tandem. ,,In een straal van vijfhonderd meter rond het restaurant kan Ron alles zelf, denk ik. Dat kan hij te voet met navigatieaanwijzingen aan. Misschien is dat wel het volgende wat we gaan proberen.”

Yvette zou wel zelfstandig van adres naar adres kunnen fietsen, zegt Makhlouf. ,,Ze heeft wel begeleiding nodig, maar je kan haar veel dingen uitleggen en dan doet ze het.”

Makhlouf kreeg duizenden reacties op de video’s van Ron en Yvette. Ook van veel bedrijven die zeggen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans te willen geven. Dat is iets wat Makhlouf alleen maar toejuicht. ,,Maar ik heb wel zoiets van: wanneer gaan we het nu echt doen? Iedereen vindt het heel mooi wat ik doe, maar ze moeten wel in actie komen.” Van Thuisbezorgd kreeg Makhlouf ook een reactie. Ze hadden de video’s gezien en wilden graag hun bewondering uitspreken. ,,Ze denken er nu over na om hier iets mee te gaan doen. Ik hoop echt dat dat gaat gebeuren.”

Bedrijven zijn in de praktijk huiverig om mensen met een beperking aan te nemen, weet Makhlouf: ,,Deze groep medewerkers heeft geduld nodig. Hierdoor levert hun werk minder op omdat hun productie niet superhoog is. Maar de emotionele waarde is wel enorm. Dat is niet in geld uit te drukken. Als ze mogen werken, krijgen ze zoveel meer zelfvertrouwen. Ze voelen zich mens.”

Quote Ik zie niet waarom mensen het zo mooi vinden wat ik doe, voor mij is het heel normaal om te helpen Moustafa Makhlouf, personal coach

Makhlouf hoopt dat zijn video’s laten zien dat het niet moeilijk is om mensen met een beperking te helpen. ,,We moeten allemaal weleens een handje geholpen worden. Zeker bij een nieuwe baan of bij een nieuwe uitdaging. Of je nou hoog- of laagopgeleid bent en of je nou een beperking hebt of niet.”

Niet blijven toekijken

Voor de coach is het zijn werk om iemand op weg te helpen met de juiste begeleiding. Maar hij vindt dat iedereen dat kan. ,,Ik zie niet waarom mensen het zo mooi vinden wat ik doe, voor mij is het heel normaal om te helpen. Maar je moet wel creatief zijn en het vooral doen. Niet blijven toekijken.”

De aanmeldingen van mensen die ook door Makhlouf gecoacht willen worden, stromen inmiddels binnen. Maar hij kan de aanvragen niet aan, zegt hij. ,,Ik moet helaas nee verkopen. De mensen die ik al begeleid verdienen mijn volle aandacht. Ik wil iedereen wel helpen, maar het gaat gewoon niet.”

