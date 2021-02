Net voor Jagaira (38) met zwangerschapsverlof kon, verloor ze haar baan

De autoverhuurder waar Jagaira Hagendijk (38) sinds november 2019 werkte, heeft twee vestigingen in Rotterdam. Een in een hotel en een op de luchthaven. ,,In maart waren er nauwelijks vluchten of gasten in het hotel.” Dat betekende dat er ook veel minder auto’s werden verhuurd. ,,Al in april stortte het in. In mei gingen we halve diensten draaien.”

Enkele weken na het ingaan van de eerste lockdown was er vrijwel niets meer te doen op kantoor, zegt Hagendijk. ,,De eerste weken reden we auto’s naar het depot of naar de dealer. Daarna staarden we, letterlijk, voor ons uit. Gelukkig was er een groot raam en we keken uit op het Rotterdamse Hofplein zodat we toch nog wat vertier hadden.”

Met de deur in huis

Hagendijk is dan ook zwanger en door complicaties belandt ze in juni ziek thuis. In augustus belt haar werkgever. Hij valt meteen met de deur in huis en zegt dat haar jaarcontract niet verlengd wordt. ,,Ik vroeg nog of het kwam door mijn zwangerschap, maar hij vertelde dat door corona geen enkel contract verlengd werd.’’

De mededeling komt niet als een verrassing. ,,Mijn contract liep af in mijn zwangerschapsverlof en door corona was er veel minder werk, maar het is natuurlijk nooit leuk om te horen.” Bovendien baalt ze van het moment. ,,Ik zat thuis op de bank en straks zou mijn zwangerschapsverlof beginnen. Daar wilde ik van genieten, maar tegelijkertijd moest ik nu op zoek naar een baan.”

In november plaatst Jagaira een bericht op LinkedIn dat ze een nieuwe uitdaging zoekt. Een maand later gaat de tweede lockdown in. ,,Ik stelde me er maar op in dat ik niet snel een baan zou vinden. De hele markt lag op z’n gat.” Ook het solliciteren op afstand vindt ze lastig. ,,De eerste indruk in het echt is toch heel anders dan via een beeldscherm. Geeft iemand een slappe hand, zit iemand te wriemelen. Dat krijg je niet mee als je via je beeldscherm praat.”

Brede werkervaring

Toch komt ze heel ver in de sollicitatieprocedure voor de functie van telefonisch medewerker bij de politie. En begin januari wordt ze benaderd door een recruiter voor een baan als administratief medewerker bij een nieuwe vestiging van een kledingwinkel in Leidschendam. ,,Ik heb een brede werkervaring en ik ben breed inzetbaar. Dat werkt nu in mijn voordeel.”

Haar eerste werkdag staat gepland voor 1 maart. De winkel opent zijn deuren op 18 maart. Jagaira is heel erg blij en opgelucht. ,,Ik zit al sinds juni op de bank. Ik wil heel graag het huis uit. Het is heel fijn dat ik over een paar weken weer ergens heen kan. Dat ik weer aan de slag ga. Tenminste als dat tegen die tijd ook weer kan en mag.”

UWV: 189.000 banen zullen verdwijnen



Door de coronacrisis verdwijnen er in twee jaar tijd bijna 189.000 banen. Dat blijkt uit berekeningen van uitkeringsinstantie UWV. Dit jaar komt het aantal banen uit op 10,6 miljoen. De coronacrisis heeft een grote impact op de werkgelegenheid. In de meeste sectoren verdwijnen er arbeidsplaatsen. Bij uitzendbureaus gaan naar verwachting 76.000 banen verloren, in de horeca zijn dat er 59.000 en in de industrie 39.000. Dat zijn de drie sectoren die het zwaarst worden getroffen.



Door de steunmaatregelen bleef de werkgelegenheid afgelopen jaar grotendeels behouden. Toch daalde het aantal banen met 86.000. Dit jaar is de verwachting dat nog eens 103.000 banen verdwijnen. In de sector zorg en welzijn komen er juist 65.000 banen bij, verwacht het UWV. Ook in het openbaar bestuur en de sector informatie en communicatie komen er respectievelijk 22.000 en 21.000 banen bij.

