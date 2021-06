Nico's hengelsportwinkel overleefde corona, maar dreigt nu alsnog failliet te gaan: ‘Er komt niemand meer’

Voor het winkeltje in de volksbuurt zijn bewoners druk met elkaar in gesprek. Sommigen staan, anderen zitten op het bankje voor de deur. Nico’s hengelsport is niet alleen populair onder hobby- en sportvissers, maar ook onder de wijkbewoners. Veel Duindorpers komen er naar toe voor een bak koffie of om gezellig samen te zijn. De Hagenaars zijn dan ook blij dat de winkel weer open is. De vraag is echter voor hoe lang, want het gaat niet meer zo goed met Nico’s onderneming.