Niels (38) is studiecoach: ‘De persoonlijke problemen van studenten zijn soms even slikken’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbij komen. Een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, waar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Niels Bertschat (38), studiecoach bij hogeschool Tio in Amsterdam.

Wat doe je precies?

,,Ik omschrijf mezelf altijd als een vliegende keep. Ik bereid leerlingen voor op hun stage, ik houd individuele gesprekken met studenten om het beste bij ze naar boven te halen, ik geef voorlichting aan ouders, organiseer open dagen, geef coachinglessen en als stagebegeleider bezoek ik studenten over de hele wereld. Daarnaast begeleid ik buitenlandse studenten die hier komen studeren.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Eerst wist ik niet eens dat een studiecoach bestond. Ik hoorde via-via over deze vacature. Hiervoor heb ik veel ervaring opgedaan in de horeca en evenementenbranche. Ik heb namelijk zelf in een ver verleden de hotelschool gedaan. Nu kan ik al vier jaar mijn passie voor horeca en het helpen van jonge mensen combineren in deze baan.’’

Hoe ziet een werkdag eruit?

,,Een normale werkdag bestaat eigenlijk niet. Vaak begin ik met het lezen van appjes van studenten die in het buitenland stagelopen. Daarna ga ik door naar school waar ik studiegesprekken heb met studenten, bel ik met bedrijven of er stagevacatures zijn en breng ik bezoekjes aan studenten die stagelopen. Het is echt heel veelzijdig.’’

Door corona waren de scholen dicht. Hoe ging je dan te werk?

,,We hebben zo lang mogelijk hybride lessen aangeboden. Studenten konden zo zelf kiezen of ze thuis of op school de lessen volgden. Maar ook de volledig digitale lessen waren goed geregeld. Ik kan mijn werkzaamheden gelukkig ook prima thuis doen.’’

Wat voor effect had corona op de stages?

,,We geven de opleiding Hotel en Event Management, dus het was best lastig voor onze leerlingen om een stageplek te vinden. Heel de horeca lag plat. Normaal lopen ze in de zomermaanden stage. Nu konden ze les volgen en later stagelopen of ze gingen meer op kantoor aan de slag. Gelukkig staat iedereen nu weer te springen om horecapersoneel.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede studiecoach te zijn?

,,Ten eerste geduld, want je moet soms vijf keer herhalen wat je al hebt verteld. Dat is nou eenmaal student-eigen. Daarnaast moet je flexibel zijn, want geen dag is hetzelfde. Ook moet je altijd beschikbaar en stressbestendig zijn om brandjes te blussen als een student een probleem heeft. Ook moet je communicatief sterk zijn en goed kunnen plannen.’’

Aan wie zou je deze baan afraden?

,,Als je er niet van houdt om met jongeren of jongvolwassenen te werken. Ook is het belangrijk dat je reizen leuk vindt, want je komt op veel verschillende plekken in de wereld om studenten te bezoeken.’’

Quote Ze komen binnen als 17-jarigen en moeten nog echt uitzoeken wat ze willen in het leven. Dat gaat gepaard met pieken en dalen Niels Bertschat

Wat vind je het leukste aan je baan?

,,De veelzijdigheid en de verhalen van studenten. Het is vaak een emotionele rollercoaster voor zowel hen als voor mezelf. Ze komen binnen als 17-jarigen en moeten nog echt uitzoeken wat ze willen in het leven. Dat gaat gepaard met pieken en dalen. Dat is mooi om zo dichtbij mee te maken. Daarnaast help ik jongeren aan een carrière. Dat is bijzonder.’’

En wat is minder leuk?

,,De persoonlijke problemen van studenten. Dan moet ik soms wel even slikken en daar kan ik echt slapeloze nachten van hebben. Bijvoorbeeld van leerlingen die het mentaal niet zien zitten of als ze net iemand verloren hebben. Dat zijn minder leuke gesprekken. Ik zeg altijd: ik ben geen psycholoog, maar ik kan wel heel goed luisteren.’’

Wil je dit tot aan je pensioen blijven doen?

,,Ik zou wel altijd mensen willen opleiden, maar dat zou ik niet tot aan mijn pensioen hier willen doen. Je moet wel een connectie hebben met je studenten. Ik denk dat als ik hier twintig jaar werk dat ik dat verlies en dat het leeftijdsverschil wellicht te groot wordt.’’

