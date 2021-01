Nieuwe opleiding moet voor meer jonge truckers zorgen: ‘Muziek aan en knallen’

Salaris Iris: ‘Ik heb 1500 euro meer gevraagd dan ik daarvoor verdiende’

5 januari Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Iris (35) werkt 31 uur in de week als businessanalist. Zij is de schakel tussen de klant en het projectteam dat de software voor de klant maakt. Daarnaast werkt ze 20 uur per week aan haar blog Onebrokegirl.nl, over geldzaken.