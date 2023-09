Nog niet afgestudeerd, nu al baan aangeboden: deze studies zijn het populairst onder werkgevers

Het nieuwe studiejaar is weer begonnen. Veel bedrijven kunnen niet wachten tot er weer een nieuwe lading studenten hun diploma’s heeft behaald. Studenten aan finance- of data-opleidingen kunnen soms tijdens hun studie al rekenen op baanaanbiedingen van werkgevers. Ook jong talent met kennis van Artificial Intelligence (AI) is zeer gewild.

Carrièreplatform Magnet.me onderzocht welke studenten en starters met welke hbo- of universitaire opleiding het afgelopen jaar het vaakst werden benaderd door werkgevers. Daaruit vloeide een top-50 voort die aangevoerd wordt door finance-studies. Op de eerste plek staat de masteropleiding finance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, dezelfde opleiding op de Tilburg University is de nummer twee.

De interesse van werkgevers in deze studierichting is opvallend gestegen, zegt Laurens van Nues, mede-oprichter van Magnet.me. ,,Er gebeurt momenteel veel in de financiële sector. Grote banken maken recordomzetten en ook Fintech is enorm in opkomst. Daarmee neemt de vraag naar finance studenten toe.’’ In totaal komt deze studierichting acht keer voor in de top-50. Niet alleen bedrijven in de financiële sector azen op de afgestudeerden van deze opleidingen. ,,Ze zijn met hun kennis breed inzetbaar en kunnen ook bij bedrijven in andere sectoren aan de slag, bijvoorbeeld als business analist of als consultant.’’

Bedrijven zijn duidelijk happig om personeel aan te nemen dat wel de nodige kennis over AI heeft Laurens van Nues

Bedrijven proberen elkaar voor te blijven en de beste potentiële werknemers zo snel mogelijk aan zich te binden, zegt Van Nues. ,,Sommige studenten worden al tijdens hun studie benaderd. Soms gaat het om een stage, maar het komt ook voor dat bijna afgestudeerden al een baanaanbieding krijgen.’’

Ook data-opleidingen blijken in trek te zijn onder werkgevers. Vorig jaar stonden er vijf studies in de top 50, dit jaar is dat gestegen naar veertien. ,,Dit weerspiegelt de groeiende vraag naar werknemers die data begrijpen en kunnen analyseren. Digitalisering is al een tijdje bezig. Je ziet dat bedrijven de grote hoeveelheid data die zij verzamelen over bijvoorbeeld hun klanten nuttig willen kunnen gebruiken.’’

Opleidingen naar Artificial Intelligence bestaan nog niet zo lang, maar studenten zijn nu al gewild, ziet Van Nues. ,,AI is hot. Niet alleen in het nieuws, maar ook bij werkgevers. Mensen kennen nu wel de mogelijkheden van een programma als ChatGPT, maar wat allemaal mogelijk is met AI is niet even tastbaar voor iedereen. Bedrijven zijn duidelijk happig om personeel aan te nemen dat hier wel de nodige kennis over heeft. Mijn complimenten aan de scholen die op tijd hebben aangevoeld om een opleiding op dit gebied te maken.’’

Hoewel Artificial Intelligence-opleidingen voor het eerst in de top 50 staan, hebben ze gelijk al drie plekken veroverd. De hoogste, de AI-bacheloropleiding aan de VU Amsterdam, is terug te vinden 47ste plaats. Gevolgd door twee masteropleidingen aan de Universiteit Utrecht en Tilburg University.

Baankansen

Vorig jaar domineerden vooral juridische en technische studies de lijst. Die zijn dit keer een stuk minder aanwezig. Studenten van deze opleidingen hoeven zich volgens Van Nues echter geen zorgen te maken. ,,Het is niet zo dat ze voor werkgevers nu veel minder aantrekkelijk zijn. Als je voorbij de top 50 kijkt, staan hun opleidingen er nog steeds heel vaak in. In dit onderzoek zijn in totaal 574 hbo- en wo-studies opgenomen. ’’

Opvallend is dat er bijna alleen universitaire studies in de top 50 staan. In de lijst staan slechts vijf hbo-opleidingen, een stuk minder dan de twaalf van vorig jaar. ,,We zien dat werkgevers steeds minder geven om opleidingsniveau als iemand tijdens de sollicitatieprocedure laat zien dat ze geschikt is voor de baan. Het is altijd relevant om je te verdiepen in de baankansen als je een studiekeuze moet maken, maar laat het niet je enige overweging zijn. Het is ook belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt en waar je interesses liggen.’’

