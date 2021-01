Ondanks strenge lockdown weten steeds meer mensen een baan te vinden

Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg nuanceert de cijfers. ,,Tot augustus is de werkloosheid flink gestegen. Die daling is nog niet goedgemaakt, dus per saldo zijn er nu meer werklozen dan aan het begin van de coronapandemie.’’



De vraag is ook of de cijfers vertekend zijn. De steunpakketten zijn er juist op gericht dat mensen hun baan houden. ,,Ook als het goed gaat met de economie verdwijnen er banen. Door de steunmaatregelen is dat nu nauwelijks gebeurd. Je ziet het ook aan het aantal faillissementen dat nu op het laagste niveau ligt van de afgelopen twintig jaar’’, aldus Wilthagen.