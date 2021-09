‘Onlangs zijn er twee collega’s weggegaan omdat ze meer konden verdienen in een andere sector’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Kevin (29) werkt fulltime als rij-instructeur in vaste dienst.

Wat verdien je?

,,Mijn brutoloon is 2100 euro en mijn nettoloon is 1878 euro. Daar zit 20 euro onkostenvergoeding in, zodat ik bij een examen de leerling een versnapering kan aanbieden.”

Blij mee?

,,Ik ben er blij mee, ik weet dat ik als beginnende in loondienst niet veel meer kan verdienen. Ik doe dit werk als passie en niet om rijk te worden. Ik vind het toch wel belangrijk om te doen wat ik leuk vind. Ik ben sinds 2017 instructeur. In het begin van corona heeft het werk een half jaar stilgelegen. Mijn loon is toen niet omhoog gegaan. De periode daarvoor wel.”

Met welk salaris startte je?

,,In 2017 begon ik met een bruto salaris van 1800 euro en daarvan betaalde ik de eerste anderhalf jaar 100 euro terug aan m’n werkgever, omdat zij mijn opleiding hebben betaald. Na een jaar ging mijn salaris omhoog. We hebben daar een beoordelingsschaal voor. Die bestaat uit hoeveel van de proeflessen er doorgaan, je slagingspercentage, of ik goed communiceer met kantoor en of de leerlingen tevreden zijn. Daar komt dan een cijfer uit.”

Wat voor bedrag kreeg je vervolgens?

,,Na het eerste jaar ben ik 88 euro bruto omhoog gegaan, dat was de een-na-hoogste trede. Het jaar erna heb ik wat meer gevraagd dan dat ik omhoog zou gaan, omdat ik een waarde ben voor het bedrijf en zij dat ook wel inzagen. Ik ben toen 150 euro gegroeid.”

Tot hoever kan je groeien met je salaris?

,,Het plafond ligt bij ons op 2300 euro bruto. Daarna wordt er met bonussen gewerkt, volgens dezelfde beoordelingsschaal. Als je naar behoren functioneert dan krijg je 500 euro bonus, bij iets beter wordt het 750 euro en bij uitstekend functioneren krijg je een bonus van 1000 euro. Ik ben benieuwd wanneer ik mee kan doen met de bonussen.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,In de rijschoolwereld hebben we geen cao, dus ook geen vaste maatstaf en ook geen pensioenregeling, dat moet ik zelf regelen. Ik ben een half jaar geleden begonnen met pensioenopbouw. Ik beleg maandelijks 50 euro en ik investeer 50 euro in pensioensparen.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Nee, daar was toen ik met deze functie startte geen mogelijkheid voor. Toen ik begon, ging ik met meerdere collega’s het opleidingstraject in. Ze wilden iedereen hetzelfde salaris geven om scheve blikken te voorkomen.”

Heb je later nog wel kunnen onderhandelen?

,,Ja, daarna heb ik het wel geprobeerd en toen ging ik 150 euro bruto in de maand omhoog. Ik wist dat een andere instructeur iets meer had gekregen omdat-ie er om had gevraagd. De werkgever was het er wel mee eens dat ik het geld waard ben. Ook heb ik onderhandeld over andere werktijden. De eerste twee jaar had ik een contract voor 35 uur in de week, daarna heb ik een contract voor 40 uur kunnen regelen. Dat was beter om een huis te kunnen kopen.”

Quote Onlangs zijn er twee collega’s weggegaan omdat ze meer konden verdienen in een andere sector

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ik weet het ongeveer, niet op de euro precies, maar in de regio waarin ik werk zijn we er open over.”

Is dat prettig om te weten?

,,Ik hecht daar niet zoveel waarde aan. Ik weet dat er een aantal collega’s minder verdienen. Er is er maar één die meer verdient, voor zover ik weet. Ik gun die anderen wel meer, maar dat is aan hen om dat te bespreken. Onlangs zijn er twee collega’s weggegaan omdat ze meer konden verdienen in een andere sector. En omdat ze betere werktijden konden krijgen, want ook dat is in dit werk niet altijd even gunstig. Wij moeten 48 uur in de week beschikbaar zijn, waarvan 20 procent buiten kantoortijden. Dus ik ben ook veel in het weekend aan het werk of na 17.00 uur ‘s avonds.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Die kan twee kanten opgaan. De ene kant is dat ik binnen het bedrijf kan verder groeien. We werken aan een eigen opleiding voor instructeurs. Daar wil ik aan meebouwen en daar heb ik al gesprekken over gehad met het management. De andere kant is eventueel aan de slag bij het CBR als examinator. Dan werk ik nog steeds met jonge mensen, maar heb ik betere uren en beter salaris.’’

Hoeveel zou het schelen?

,,Bij het CBR krijg je een startsalaris van 3400 euro voor 40 uur per week en je kunt groeien tot 4300 euro. Zo staat het in ieder geval online. Je hebt dan ook een betere arbeidsovereenkomst en pensioen. De hele mikmak. Het is verleidelijk, maar het is wel een andere manier van werken dan dat ik nu doe.”

Verdient Kevin genoeg?



Leeftijd: 29

Aantal jaar werkervaring: 4

Aantal werkzame uren per week: 40

Opleiding: mbo-4

Branche: onderwijs

Functie: overig

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 2282 euro bruto. ,,Omdat ik alleen ‘overig’ bij branche in kan vullen geeft dit een vertekend beeld. In loondienst verdien je in mijn beroep aanzienlijk minder dan wanneer je voor jezelf werkt. Ik denk er af en toe wel eens over na om zelfstandige te worden, maar ik vind het spannend om de stap te zetten.”

