Op deze school staan de meesters en juffen met een glimlach voor de klas: dit is het geheim

Deze horecatij­gers waren 25 jaar hét gezicht van bekende restau­rants, nu verkopen ze alles

Na 25 jaar keihard werken in de horeca, verkochten Ed en Wieteke Breuren hun twee zaken in Woerden, Stadshotel Van Rossum en restaurant Breuren. Nu doen ze bewust even niks. ‘Maar als we zouden willen, bedenken we morgen weer iets nieuws.’

4 april