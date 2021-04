Op zoek naar werk? Deze vier beroepsgroepen zijn ook nu kansrijk

In sectoren als de horeca, toerisme en cultuur is er momenteel minder werk voor handen. Gelukkig zijn er ook beroepsgroepen die zowel voor de korte als de lange termijn staan te springen om nieuwe mensen. In welke banen maak je de meeste kans, en wat heb je daarvoor nodig? Nationale Vacaturebank zet het voor je op een rijtje.

Het UWV heeft afgelopen december een rapport gepubliceerd met kansrijke beroepsgroepen. Of je nu tijdelijk iets zoekt of je volledig wilt laten omscholen; er is meer keuze dan je misschien denkt. Voor sommige functies is een diploma niet nodig en kun je een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) of leer-werktrajecten volgen. Hieronder vind je vier kansrijke beroepsgroepen:

1. Agrarisch/Groen

Pandemie of niet, mensen moeten blijven eten. Ook zonder diploma kun je aan de slag bij landbouwbedrijven, veehouders of in de glastuinbouw. Het hele jaar door moet er geoogst worden, dus er zijn zowel tijdelijke als permanente vacatures te vinden. Werkgevers zijn dan ook altijd op zoek naar bijvoorbeeld tractorchauffeurs en landbouwmachinisten. Sommige werkgevers bieden BBL-opleidingen aan, waardoor je makkelijker kunt doorgroeien. Ook voor mensen met een mbo- of hbo-werkniveau kent deze beroepsgroep veel beschikbare vacatures. In de agrarische sector is veel vraag naar loonwerkers, voormannen of medewerkers in de boomkwekerij of zaadteelt.

En ben je wel klaar met binnen zitten? In de groensector is genoeg werk te vinden in de buitenlucht. Gemeenten en particulieren willen ook in coronatijd hun groen goed blijven onderhouden, waardoor er grote vraag blijft bestaan naar hoveniers en vakbekwame medewerkers in groen- en boomonderhoud.

2. Zorg

Het is misschien wel de meest besproken beroepsgroep van het afgelopen jaar. De zorg is hard op zoek naar nieuwe krachten. Maar de coronapandemie is niet de enige reden waarom deze beroepsgroep staat te springen om mensen. ,,Dat heeft ook te maken met het verleden’’, verklaart Marianne Otterspeer, accountmanager bij Aatop Zorg. ,,De afgelopen tien jaar zijn er ontzettend veel mensen wegbezuinigd, de generatie babyboomers vergrijst en de zorg is complexer geworden.’’

De zorg biedt dan ook bij uitstek kansen voor een carrièreswitch. Otterspeer: ,,De sector heeft behoefte aan mensen die een vaste baan zoeken. Op dit moment zijn er veel zzp’ers in de zorg.’’ Daardoor raakt de arbeidsmarkt nogal overstuur. ,,Zzp’ers kunnen weliswaar wat meer verdienen, maar door hun flexibiliteit zijn ze soms zo weer weg en dat kan ten koste gaan van het onderhouden van persoonlijk contact’’, zegt Otterspeer. ,,Dat is een stukje zorgkwaliteit die dan verloren gaat.’’

Quote De zorg is breed en vitaal, dus er valt ontzettend veel te doen, met of zonder diploma. Marianne Otterspeer, accountmanager Aatop Zorg

Hoe dan ook is de kans op het vinden van een baan groot. In de zorg kun je niet alleen laagdrempelig instappen, maar zijn er ook volop mogelijkheden om door te groeien. Otterspeer: ,,Voor onze vacatures heb je bijna altijd een diploma nodig. Er zijn vacatures voor helpende medewerkers, maar daar is nu wat minder vraag naar.’’ Toch zijn werkgevers meer dan bereid om op te leiden en om te scholen.

Ook voor mensen met een mbo-, hbo- of wo-opleidingsniveau zijn er veel vacatures beschikbaar. ,,De zorg is breed en vitaal, dus er valt ontzettend veel te doen; met of zonder diploma’’, tipt Otterspeer. Het belangrijkste om op te letten? ,,Zorg zowel bij het zoeken naar een baan als in de functie zelf voor goede begeleiding. De zorg is gewoon complex geworden. Daar kun je alle hulp bij gebruiken.’’

3. Techniek

Techniek is een brede beroepsgroep waar veel specialisaties onder vallen. Dat betekent ook dat er veel vacatures zijn, bijvoorbeeld in de bouw-, installatie-, industrie- of voertuigentechniek. Vaak kun je hier zonder diploma beginnen, omdat veel werkgevers BBL- of leer-werkopleidingen aanbieden. Zo is de technieksector aantrekkelijk voor zowel mensen die tijdelijk iets zoeken als mensen die langdurig in deze sector willen werken.

Als je praktisch bent ingesteld, technisch inzicht hebt en graag met je handen werkt, is een baan in de techniek echt iets voor jou. Ook tijdens de pandemie moeten machines goed blijven draaien en zijn vakspecialisten gewild. De vraag naar (elektro)monteurs, onderhoudstechnici en operators is het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Bovendien zijn ook in deze beroepsgroep volop doorgroeimogelijkheden, met of zonder diploma. Ook na de coronapandemie.

4. Transport en logistiek

De beroepsgroep waarin, naast de zorg, het aantal vacatures ook enorm is toegenomen tijdens de pandemie, is die van de transport en logistiek. Abdel Louakili, recruiter en intercedent bij uitzendbureau Timing, kan dat bevestigen: ,,Vitale sectoren hebben het alleen maar drukker gekregen. Bedrijven als HelloFresh en Renewi zijn steeds meer vacatures gaan plaatsen.’’

Diploma’s zijn voor het overgrote deel van de uitstaande vacatures in deze beroepsgroep niet nodig. ,,Voor zo’n 90 procent van de door ons geplaatste vacatures in de transport en logistiek heb je geen diploma nodig’’, zegt Louakili. ,,Wel bieden we vacatures en opleidingen aan in uitvoerend werk waarin je certificaten kunt halen en jezelf kunt doorontwikkelen.’’

Denk bij deze vacatures niet alleen aan maaltijdbezorgers en fiets- of brommerkoeriers. Ook magazijnen en distributiecentra staan te springen om nieuwe krachten. De transport en logistiek is een essentiële beroepsgroep met volop mogelijkheden om door te groeien. Het loon ligt gemiddeld boven het minimumloon, ook zonder diploma. ,,De functies in de vacatures die wij hebben uitstaan betalen ongeveer tussen de 10 à 13 euro per uur’’, vertelt Louakili.

Daarnaast geeft hij de volgende tip aan mensen die twijfelen om te solliciteren: ,,Doe wat je leuk vindt en waar jij je goed bij voelt. Als dat in de transport en logistiek is; super! We hebben de mensen echt nodig. Dit werk is vitaal. De mensen en bedrijven waarvoor wij bemiddelen vormen de ruggengraat van onze samenleving.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.