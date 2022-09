Opdrachtgevers die facturen niet betalen: ‘Ze slaan gerust jouw betalingstermijn in de wind’

Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: onbetaalde facturen.

Deze week een vraag van een lezer die na een half leven in loondienst onlangs zelfstandige is geworden. Leuk hoor, die vrijheid om je eigen werk in te delen, om zelf te bepalen met wie je samenwerkt en hoe, en geen baas te hebben die je vertelt wat je moet doen. Aan de andere kant mist er nu ook de zekerheid van elke maand een vast bedrag aan salaris op haar bankrekening. Vandaar haar vraag: hoe slaap je ’s nachts, als je wacht op een nog onbetaalde factuur aan een opdrachtgever?

Best een relevante vraag voor een tijd waarin steeds meer mensen de vrijheid van het freelancerbestaan verkiezen boven de voorspelbaarheid van de dienstbetrekking. Als zelfstandige ben je wendbaar en kun je optimaal gebruikmaken van het steeds veranderende arbeidsveld. Maar: er zijn ook nadelen. Je bent als zzp’er kwetsbaar, en kunt niet terugvallen op de zekerheden die je in vaste dienst wel hebt – geen vakantiedagen, als je ziek bent word je niet doorbetaald en je arbeidsongeschiktheidsverzekering moet je zelf regelen (dúúr!). En ja, je moet ook dealen met de luimen van je opdrachtgevers. Ook wanneer een onbetaalde factuur leidt tot slapeloze nachten.

Altijd bellen

Ik hoop dat ik, met een jaartje of tien ondernemerschap in de rugzak, de vragensteller gerust kan stellen. In mijn ervaring doen opdrachtgevers er vrijwel altijd veel langer over om een factuur te betalen dan jij als zelfstandige redelijk vindt. Ze slaan gerust jouw betalingstermijn in de wind: ‘Wij betalen altijd op de 21ste van oneven maanden!’ Geen paniek: uitstel is in dit geval zeer zelden afstel. Het aantal facturen dat uiteindelijk oninbaar bleek, kan ik in die tien jaar op één hand tellen. De betaling komt, al is het soms met een slakkengang.

De financiële afdeling van de opdrachtgever weet niet hoe hoog jouw nood is. Ben je dus eindeloos aan het wachten op een betaling, dan mag je natuurlijk altijd bellen met de vraag waar je geld blijft. Misschien kan het in overleg ietsje sneller? Nee, dat is niet opdringerig. Je hebt die uren gewoon gewerkt, en hebt dus recht op betaling in redelijke termijn.

En de oplossing die theoretisch gezien het makkelijkst is, maar in de praktijk vaak verraderlijk ingewikkeld: houd meerdere ijzers in het vuur. Zorg dat je minder afhankelijk bent van de betalingen van één opdrachtgever door voor verschillende te werken. Je bent immers niet uit loondienst gegaan om uiteindelijk alsnog afhankelijk te zijn van één baas!

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

