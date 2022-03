Overdag werkt Alieke voor haar baas in Nederland, daarna geniet ze van Spanje

Waarom veel mensen denken dat ze een burn-out hebben (maar dat vaak niet zo is)

Ruim een miljoen Nederlanders heeft last van burn-outklachten, blijkt uit recent onderzoek. Toch hoeven we volgens onderzoekers Jan Jaap Verolme en Wilmar Schaufeli niet te vrezen dat zij ook allemaal uitgeteld thuis belanden. Het beeld van een burn-out in onze maatschappij is de afgelopen jaren sterk beïnvloed door misvattingen, stellen ze.

3 maart