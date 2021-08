Overleven deze coronaproducten ook na corona? ‘Ik verkocht er soms 900 op één dag’

Voor deze Pokémonwin­kel in Utrecht staat áltijd een rij: ‘Belache­lijk eigenlijk, deze hype’

23 augustus Een winkel in het Utrechtse Shoppingcenter Overvecht trekt extra de aandacht, want als PokéFamily open is, staat er áltijd een rij voor de deur. De Pokémonwinkel van ondernemers Ruben, Koen en Vincent blijkt een schot in de roos.