Pastor Bettelies (38) stapt graag barricades op voor een ander, maar dreigde dit jaar zelf om te vallen

Straatarts Michelle (38) helpt de meest kwetsbare mensen: ‘Heb zo hard gehuild’

Haar moeder woonde in een achterstandswijk in Nijmegen en leefde van de bijstand, haar vader was een gevierd arts uit de chique buurt. Als kind zag Michelle van Tongerloo (38) de kloof tussen arm en rijk van dichtbij. Nu ziet ze die als straatarts in Rotterdam. ,,Ik heb zo hard gehuild.”

17 mei