Personeel Makro in onzekerheid over baan: ‘Spanning is om te snijden’

Het gaat volgens Makro om 209 voltijdsfuncties die komen te vervallen. Daar staat tegenover dat er 296 nieuwe functies bijkomen. Onder het personeel bestaat de vrees dat Makro de loonkosten probeert te drukken door deze functies in lagere loonschalen onder te brengen. ,,De spanning op de werkvloer is om te snijden. In één klap wordt de bodem onder je bestaansrecht weggeslagen. Heb je straks nog wel een baan en wat ga je verdienen? En waarom solliciteren op een functie die je al jaren doet? Dat gevoel overheerst’’, aldus een van de medewerkers, die anoniem wil blijven.

Er ligt een sociaal plan klaar voor de reorganisatie. Dit plan is getekend door vakbonden CNV en De Unie, maar niet door de FNV. ,,Ik ben weggelopen bij de onderhandelingen, want in de kern deugt het niet wat Makro doet. Het bedrijf kan niet garanderen dat er voor iedereen een passende functie wordt gevonden. En de kans is groot dat honderden mensen straks minder salaris krijgen dan nu, terwijl het werk zeer waarschijnlijk niet verandert. Wij roepen de medewerkers op niet akkoord te gaan met minder salaris in soortgelijke functies. Ruim 200 fte's zijn boventallig verklaard, maar er komen 296 plekken bij. Makro wil meer mensen voor minder geld. Het is op z'n minst onfatsoenlijk wat hier gebeurt’’, vindt FNV-bestuurder Margje van der Woude.