Poetsen beu? Peter bedacht dé oplossing voor kinderen (en gefrustreerde ouders): tandpasta-tabletten

Van een balletje trappen met Royston Drenthe en Nicolas Anelka in de hitte van Dubai naar een hippe, creatieve broedplaats in Haarlem, die een beetje aan De Werf in Alphen (inclusief de tv-toren ernaast!) doet denken. Het contrast is best groot. Peter Radix heeft hier, in een oude bakkerij, een bedrijfsruimte bemachtigd.