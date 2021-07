Puur voor het geld? Dit zijn volgens Carmen (15), Jasper (16) en Kiki (15) óók goede redenen om in de horeca te werken

Burgemees­ter Dijksma kondigt extra acties aan om toenemende coronabe­smet­tin­gen de baas te blijven

6 juli Er zullen extra handhavers ingezet worden tijdens uitgaansavonden in Utrecht. Dat is één van de acties die de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma aankondigt, na een beraad met de GGD regio Utrecht over het aantal coronabesmettingen in de regio. Dat aantal neemt toe.