‘Quiet quitting is een gezonde reactie op werk dat ons voortdurend overvraagt’

columnPsycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: quiet quitting

Niet meer bereikbaar zijn voor je werk buiten je werkuren. Niet aanbieden om onbetaald dat extra taakje te doen. Stipt om negen uur beginnen, en om vijf uur weer weg. Niet meer als eerste je hand omhoog steken wanneer er overuren moeten worden gedraaid, er een afscheidsborrel moet worden georganiseerd of een dienst van een collega overgenomen moet worden. Is dat een probleem? Nou, opeens wél, als je het ‘quiet quitting’ noemt.

Quiet quitting is niets meer of minder dan aan het werk blijven, maar mentaal al ‘uitchecken’. Het wordt gedaan door mensen die ontevreden zijn in hun baan. Iemand die quiet quit, neemt (verwarrend genoeg) géén ontslag, maar besluit niet meer dan het strikt noodzakelijke te doen voor het werk. Zo’n snordrukker is niet langer bereid om veel meer te doen dan de functie-eisen voorschrijven. En het fenomeen zou dan massaal spelen onder jongeren van Generatie Z - dat is namelijk een keertje op TikTok gezegd.

Quote Wat je misschien wel kunt zeggen, is dat quiet quitting struisvo­gel­ge­drag is

Ik moet je zeggen dat ik het niet helemaal geloof. Er wordt veel over quiet quitting gepraat en geschreven, maar of het daadwerkelijk veel voorkomt waag ik te betwijfelen. Nieuw is het ook al niet: ook onder de oudere generaties was niet iedereen workaholic. Sommige mensen werken om te leven, in plaats van dat ze leven om te werken, dat is van alle tijden.

Productiviteit ten koste van alles

Je kunt quiet quitting zien als een gebrek aan arbeidsethos, óf als een gezonde reactie op werk dat ons voortdurend overvraagt. Het lijkt mij een niet ongezond antwoord op een werkwereld waarin er van ons verwacht wordt dat we om tien uur ’s avonds het mailtje van de baas over de powerpoint nog even beantwoorden, of in onze eigen tijd meegaan op een koeknuffelretraite voor de ‘teamspirit’. Onze huidige manier van werken, met bullshitbanen, altijd-bereikbaar-moeten-zijn en productiviteit-ten-koste-van-alles, dát is ongezond. Dat sommige mensen dan mentaal afhaken, lijkt mij niet meer dan logisch.

Wat je misschien wel kunt zeggen, is dat quiet quitting struisvogelgedrag is. Ben je ongelukkig in je werk, dan is het misschien tijd om een andere baan te gaan zoeken, in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten en mentaal uit te checken. Als je echt zo baalt van je baan: verzamel de moed en ga op zoek naar werk dat je wél inspireert. Het is er de tijd voor, overal is werk! Je leven is veel te kort om te blijven hangen in een baan die je ongelukkig maakt.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

