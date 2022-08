Recordaantal vacatures en toch nog honderdduizenden werklozen: hoe kan dat?

Geen werkerva­ring, geen baan: afgestu­deer­de Daphne (25) uit frustratie over vacature-eis in rake post

Met haar diploma net op zak en het volste vertrouwen in de arbeidsmarkt begon Daphne Drenth (25) in april aan haar zoektocht naar een eerste baan. Maar dat bleek – ondanks de grote hoeveelheid openstaande vacatures – vies tegen te vallen. De reden? Vrijwel elke werkgever in haar branche vraagt om minimaal twee jaar werkervaring. Op LinkedIn uit Daphne haar frustratie, maar die post krijgt een bijzondere twist.

