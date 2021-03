Renske is eigenlijk horecamanager in het Dolfinarium, maar analyseert nu het bloed van de dolfijnen

Normaal gesproken is de winter een rustige periode voor het Dolfinarium en blijven de deuren in Harderwijk gesloten voor bezoekers. Nu is het wel erg stil in het park, want ook de voorstellingen en concerten die normaal wel doorgaan zijn gecanceld.

Laboratorium

Ook grote verbouwingen van bijvoorbeeld restaurants zijn uitgesteld, vertelt horeca- en retailmanager Renske Stijntjes (31). ,,Normaal gesproken ben ik in de winter bezig met voorbereidingen voor het hoogseizoen, zoals dit soort verbouwingen. Maar dat zat er financieel gezien niet in dit jaar.”

Zo had Stijntjes ineens tijd over. Tot een collega van het laboratorium met zwangerschapsverlof ging. Stijntjes bleek over de juiste kennis te beschikken om dit gat deels op te vullen. ,,Ik heb ooit psychobiologie gestudeerd, maar heb daar nooit wat mee gedaan. Ik zag mezelf niet fulltime in een laboratorium werken. Nu kwam dit diploma ineens goed van pas.”

Sinds november houdt Stijntjes zich bezig waardeanalyses van dieren. De rest van het labwerk wordt door de dierenartsen van het park gedaan. ,,De laborante die nu met verlof is, houdt zich bezig met de waterhuishouding, de controle van het water, en het dierendeel waar bloedanalyse en bijvoorbeeld het controleren van de urine onder valt. Ik heb het bloeddeel overgenomen.”

Dierenploeg

Het Dolfinarium doet ontzettend hard zijn best om iedereen aan het werk te houden. Vanaf het moment dat ze wisten dat het park voor onbepaalde tijd dicht zou gaan, werd er met medewerkers geschoven.

Net als Stijntjes ging ook teamleider Audiovisueel Paul Hulleman (47) op een andere plek in het park aan de slag. Als 15-jarige had Hulleman al een zomerbaantje bij het Dolfinarium en hij is er sindsdien nooit meer weggegaan. ,,Nadat ik mijn mbo-diploma Elektrotechniek had, wist ik nog niet wat ik wilde doen. Ik had hier al een aantal jaar ervaring en kende de dieren. Ik ben jaren dierenverzorger geweest en ben daarna naar het team Audiovisueel gegaan om daar teamleider te worden.”

Door de sluiting van het park was er voor Hulleman en zijn team ook even geen werk. Er waren geen voorstellingen meer om technisch draaiende te houden. Vanwege zijn ervaring in de dierenploeg, werd Hulleman gevraagd om weer buiten aan de slag te gaan bij de dieren. ,,Het is weer wat anders. Ik vind het heel gezellig om weer met collega’s van vroeger te werken. Ook dieren die ik heb leren kennen toen ze geboren werden zijn er nog.”

Fysiek zwaar

Bijspringen in het dierenteam geeft de verzorgers die het werk dag in dag uit doen de ruimte om zich op andere zaken te richten. ,,Ze hebben nu nog meer de tijd voor de verzorging van de dieren doordat anderen bijspringen. Ook zijn er horecamedewerkers die nu om 07.00 uur ‘s ochtends de vis klaarzetten, zodat de dierenploeg op normale tijden kan beginnen.”

Het fysieke werk was wel even wennen, vertelt Hulleman. ,,Tot nu toe gaat het hartstikke goed, maar bij slecht weer is het wel even doorbijten. Het is hele dagen buiten zijn, ook bij regen en sneeuw. Nu ik 47 ben, is het fysieke werk best uitdagend. Ik sport wel veel in mijn vrije tijd, dat scheelt.”

Gezellig

Hoewel de taken in het laboratorium haar niet zwaar vallen, vindt Stijntjes het toch fijn dat het werk tijdelijk is. ,,Ik had er natuurlijk bewust voor gekozen om hier niet mee verder te gaan. Maar ik vind het wel heel leuk om meer van de dieren mee te krijgen. Voorheen wist ik welke diersoorten hier allemaal zijn, maar nu weet ik ook echt welke dolfijn welke is.”

Hulleman vindt het ontzettend gezellig om weer meer bij de dieren te zijn. ,,Het werken met dieren vind ik echt heerlijk. Als ik die gezellige koppies weer zie, word ik meteen blij. Je brengt uiteindelijk meer tijd met ze door dan met je eigen huisdieren. Je gaat je aan ze hechten.”

Kantoormedewerkers

Maar zodra het park weer opengaat, wordt alles weer normaal. Hulleman gaat weer aan de slag als teamleider Audiovisueel en Stijntjes gaat fulltime terug naar de horeca en retail.

Stijntjes: ,,Ik kan dan weer verder met mijn eigen werk en de laborante ook. Maar mocht ik twee uurtjes nodig zijn in het lab, dan spring ik met veel plezier bij. We doen het hier altijd met z’n allen. Als er iets moet gebeuren dan is het: hup jongens, laarzen aan en schouders eronder. Kantoormedewerkers helpen dan ook gewoon mee. Als het hoogzomer is, komt bijvoorbeeld zo iemand van Finance een paar uur meedraaien in de keuken. Het is hartstikke leuk om eventjes iets anders te doen.”

