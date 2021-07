Rob Brons was vaak de baas, nu geniet hij als gastheer op de toeristentram en vooral van het opa zijn

Als je zijn cv doorneemt, valt meteen op dat Rob Brons (66) zijn hele loopbaan lang altijd in overheidsdienst heeft gewerkt. Dat zou makkelijk associaties kunnen wekken met: weinig avontuurlijk, kostje gekocht, drijven op routine. Maar zeker in het geval van Rob Brons gaat die vlieger niet op. Als ambtenaar heeft hij in ruim 38 jaar tijd bij totaal uiteenlopende organisaties gewerkt. ,,Na een jaar of vier ging ik altijd weer op zoek naar een nieuwe uitdaging. Soms binnen dezelfde organisatie, vaak ook daarbuiten. En waar ik misschien nog wel het meest trots op ben is dat ik overal met opgeheven hoofd en via de voordeur weg ben gegaan.’’