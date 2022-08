Rob geeft werknemers elke dag gratis gezonde lunch, maar dat kost hem nu 100.000 euro aan belasting

Boer Arjan experimen­teert met kruiden in weiland: ‘Dacht: probeer het gewoon’

Bijna duizend boeren zaaien als proef hun weilanden in met kruiden. Na twee jaar experimenteren zien zij de voordelen voor hun bedrijf, de koeien en de natuur. Zeker in deze droge periode. Toch twijfelt het merendeel of ze overstappen. Wat als ze de werkelijke prijs moeten betalen voor de zaden?

21 augustus