Ruim helft van de Nederlanders ervaart ongezond veel stress op werk

Door de coronacrisis is stress op de werkvloer een nog relevanter onderwerp geworden. Ruim de helft van de Nederlandse werknemers (56 procent) zegt ongezond veel werkgerelateerde stress te ervaren. Een hoog aantal, maar desondanks scoren we beter dan onze buurlanden.

De percentages liggen namelijk beduidend hoger in Duitsland (71 procent), het Verenigd Koninkrijk (70 procent) en België (67 procent). Dit blijkt uit een onderzoek dat vorige maand is uitgevoerd door opleidingscentrum Lepaya onder ruim 1300 Europese werknemers.

Dat Nederland het beter doet dan onze buurlanden, zou kunnen liggen aan betrokkenheid van onze werkgevers, zegt Lepaya's Managing Director René Janssen. ,,We zien dat Nederlandse werkgevers meer oog hebben voor soft skills en de menselijke kant van het werk", legt hij uit.

Verwachtingen

,,Aan Nederlandse werkgevers hoef ik vaak niet uit te leggen hoe belangrijk communicatie en aandacht voor menselijke relaties op de werkvloer zijn om stress te voorkomen”, aldus Janssen. Bij Duitse en Zweedse bedrijven is die gedachte nog niet ingedaald. Janssen ziet dat er in deze landen meer gefocust wordt op het leren van praktische zaken, zoals het maken van presentaties en het gebruiken van Excel.

Nederland heeft op dit gebied dus al een stap in de goede richting gezet, zegt Janssen. ,,Maar we zijn er nog lang niet. Dat ruim de helft van de werkenden nog steeds zegt dat het beter kan, is een veel te hoog percentage.”



Terug naar kantoor

Nu we terugkeren naar kantoor is werkgerelateerde stress een extra relevant onderwerp, stelt de managing director. ,,Meer dan een kwart van de Nederlandse werkenden verwacht dat een terugkeer naar kantoor hun stressniveau zal verhogen", zegt hij.

Onze manier van werken is door de pandemie al fundamenteel veranderd. Juist om die reden is dit volgens Janssen het moment om door te pakken. ,,Laten we deze verandering positief gebruiken om de discussie over de rol van werkgevers bij de stress van werkenden aan te zwengelen”, zegt hij. ,,In een overwegend digitale wereld, juist ook nu we weer deels terug naar kantoor gaan, zal de mentale veerkracht van je werknemers je bedrijf maken of breken. Stressmanagement, wendbaarheid en veerkracht zijn vitale vaardigheden die de coronacrisis aan het licht heeft gebracht.”

Mondig

Een kwart van de Nederlanders vindt dat de verantwoordelijkheid om werkstress te verminderen vooral bij henzelf ligt. In de ons omringende landen vinden ruim twee keer zoveel werkenden dat deze taak bij henzelf ligt. De helft van de Nederlanders zegt meer te verwachten van hun werkgever op het gebied van stressvermindering op de werkvloer. Ook deze percentages liggen hoger in Duitsland (61 procent), het Verenigd Koninkrijk (57 procent) en België (65 procent).

Nederlanders zijn relatief mondig, daardoor is onze werkcultuur ook minder hiërarchisch dan die in andere West-Europese landen, zegt Janssen. ,,Hierdoor kunnen wij sneller een probleem bij een werkgever aankaarten. Duitsers doen dit over het algemeen bijvoorbeeld minder snel.”

Dat maakt dat stress op de werkvloer hier ook bespreekbaar is. Janssen: ,,Dat geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. Beiden moeten hun verantwoordelijkheid nemen om stress aan te kaarten en begrip te tonen voor de andere partij. De werkgever moet erkennen dat dit bij de moderne manier van werken hoort. Kijk daarbij wel kritisch of enkel de symptomen van stress op de werkvloer bestreden worden, of dat er fundamenteel actie ondernomen wordt om op de lange termijn een gezonde werkomgeving te creëren.”

