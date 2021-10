Sanne: ‘Jaarlijks krijg ik een winstuitkering tussen 20.000 en 50.000 euro’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sanne (47) werkt tussen de veertig en zestig uur per week als verpleegkundig specialist en is mede-eigenaar van een huisartspraktijk. Ook toetst ze praktijken op kwaliteitseisen. Daarnaast valt ze in bij andere praktijken.

Wat verdien je?

,,Dat wisselt. Bruto is dat tussen de 10.000 en 17.000 bruto per maand. Netto is het gemiddeld tussen de 7000 en 7500 euro per maand netto.”

Blij mee?

,,Jazeker. Ik kan een zorgeloos leven leiden. Ik kan met extra opdrachten extra geld binnen brengen. Als ik zeg, ik ben morgen beschikbaar, dan kan ik zo terecht. Dat is heel prettig.”

Maar het is ook veel uren maken...

,,Eigenlijk ben ik 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Soms heb je palliatieve patiënten die je nodig hebben, maar het kan ook zijn dat er een personeelslid ziek is.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?



,,Jaarlijks krijg ik een winstuitkering van de huisartsenpraktijk. Dat is tussen de 20.000 en 50.000 euro. Deze laat ik uitkeren aan mijn B.V., maar die neem ik niet altijd op. Het is een soort spaarpotje voor later. In de toekomst wil ik mogelijk een deel van hypotheek aflossen door privé een lening te nemen bij mijn B.V.”

Weet je nog met welk salaris je startte?

,,Ik denk 1800 euro netto, ik startte hier vijftien jaar geleden als baliemedewerker. Ik ben nu zo’n vier jaar eigenaar van de praktijk.”

Wat maakt het dat je drie banen doet?

,,Ik heb altijd veel nevenactiviteiten gehad. Ik werk graag in andere praktijken omdat je zo ook een kijkje in de keuken krijgt. Je bent bezig met het delen van kennis, dat werkt ook weer door in m’n eigen praktijk. Ik zit in een appgroep met huisartsen en het is fijn om elkaar te kunnen helpen als er een praktijk omhoog zit door een uitvaart of door covid. Bovendien is het is een leuke bijverdienste.”

Quote Onlangs heb ik met een praktijk onderhan­deld en heb ik 95 euro per uur gekregen

Onderhandel je over je tarief?

,,Onlangs heb ik met een praktijk onderhandeld en heb ik 95 euro per uur gekregen. Ze gaven aan dat ze een huisarts zochten, maar als verpleegkundig specialist ben ik ook bedreven in dingen als chirurgische ingrepen en in het plaatsen van spiraaltjes. Dit zijn dingen die de huisarts ook doet en dan wil ik graag ook hetzelfde verdienen. Meestal vraag ik 70 euro per uur.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Meestal tussen de 50 en 55 euro per uur. In het ziekenhuis verdient een verpleegkundig specialist tussen 3500 en 4000 netto.”

Hoe bevalt het ondernemen?

,,Het is een leuke afwisseling. Degene waarmee ik de praktijk heb is meer van de vloer en ik vind het juist heel leuk om te ondernemen: Onderhandelen met leveranciers, personeelsgespekken voeren. Ik houd ook van de vrijheid die ondernemen me geeft.”

Hoe zie je je toekomst?

,,Ik denk dat ik nog een jaartje of tien in de praktijk blijf met veel nevenactiviteiten. In de toekomst hoop ik naar buitenland te kunnen en daar werk te doen. Afgelopen periode ben ik benaderd voor opdrachten in Caribisch gebied. Helaas ben ik nu niet zo vrij dat ik dat kan doen. Ik heb me gecommitteerd aan de praktijk. Het zou niet goed voelen om maandenlang naar het buitenland te gaan.”

Verdient Sanne genoeg?



Leeftijd: 47

Aantal jaar werkervaring: 5

Aantal werkzame uren per week: 40

Opleiding: HBO

Functie: verpleegkundige

Branche: zorg

Aantal werknemers: 16

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland

Leidinggevend: ja

Budgetverantwoordelijkheid: ja, tot 100.000 euro



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie 5163 euro bruto. ,,Ik heb veel studiegenoten die hetzelfde vak uitoefenen. Zij verdienen minder dan ik. Ik bedoel: Ze verdienen net zoveel, maar krijgen minder. Toen ik in de praktijk stapte wist ik niet dat het zo goed zou uitpakken. Mezelf inkopen in de praktijk was een risico, maar het was het allemaal waard geweest.”

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

