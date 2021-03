Sanny en Marloes van het Deadline Bureau zitten uitstellers achter hun vodden aan

Sanny Ensing (40) en Marloes Matthijssen (40) werken beiden al jaren als freelance schrijver. Ook zijn ze allebei al een tijdje bezig met het schrijven van een boek. Daarover raakten ze in gesprek tijdens een netwerkborrel en ze herkenden zichzelf in elkaars frustraties. ,,Een boek schrijven is soms een beangstigend proces. Je worstelt met de vraag: kan ik het wel? En met hoe je tijd kunt vrij maken om te schrijven als je meerdere opdrachtgevers hebt. Toen besloten we elkaar te helpen en te stimuleren om ons aan de deadlines te houden”, zegt Ensing.

Dat buddysysteem werkte zo goed dat Ensing en Matthijssen het plan kregen om dit ook voor anderen te gaan doen. Ensing: ,,Meer mensen worstelen met uitstelgedrag en dit kan echt helpen.” Zo werd het idee voor het Deadline Bureau geboren waar je voor je eigen project een deadline kan kopen en hulp kan inschakelen om die te halen.

Politieagent

Niet iedereen heeft die schop onder de kont nodig, zegt Matthijssen. ,,Je bent een uitsteller of je bent het niet. Mijn man springt gelijk uit bed als de wekker gaat en volgt dan trouw zijn agenda voor de dag. Hij herkende zich absoluut niet onze problemen.” Maar zelfstandige ondernemers die moeite hebben met deadlines kunnen enorm met de handen in het haar zitten. ,,Als je eigen baas bent en het jouw verantwoordelijkheid is dat iets afkomt, frustreert dat uitstellen enorm. Ik heb altijd enorm de behoefte gehad aan die politieagent die zegt dat je aan de slag moet.”

Nu zijn Ensing en Matthijssen zelf die ‘politieagenten’ voor andere, voornamelijk creatieve, ondernemers. Ensing: ,,Dat betekent wel dat we ons eigen schrijfproject aan het uitstellen zijn, haha. Maar dit project was te noodzakelijk.”

Confronterend

Sinds deze week kunnen de eerste uitstellers zich aanmelden voor een professionele ‘schop onder de kont’. ,,We hebben goed nagedacht over hoe je iemand achter de vodden kunt zitten zonder dat het obscuur wordt. Bellen werkt goed weten we. Want ook als je opdrachtgever belt waar je bijdrage blijft, is dat heel confronterend”, zegt Matthijssen.

Quote Bellen werkt goed weten we. Want ook als je opdrachtge­ver belt waar je bijdrage blijft, is dat heel confronte­rend Marloes Matthijssen

Geïnspireerd op de praktijken van een ouderwets politiebureau, wilden ze ook een rolverdeling in ‘good cop’ en ‘bad cop’ toepassen. Ensing is de vriendelijke motivator, Matthijssen kruipt in de rol van strenge agent. Dat levert geen enge praktijken op, belooft Ensing. Matthijssen: ,,Sanny is van de zelfliefde. Ik geloof in hard zijn voor jezelf en jezelf niet teleur willen stellen. Uitstellen lijkt heel onschuldig, maar dat blijkt anders te zijn als je erachter komt waar de echte wond zit. Die moet je aanpakken.”

Stappen

Waarom lukt het velen eigenlijk niet om te stoppen met het eeuwige uitstelgedrag? Als je het voor je uit blijft schuiven, kun je je nog vastklampen aan een droom, vertellen de twee. Je wilt niet falen. Tegelijkertijd voelt elke dag dat je uitstelt met beginnen als een kettingbotsing van mislukking. Matthijssen: ,,Die zelfsabotage, daar hopen wij doorheen te breken.”

Volledig scherm Sanny Ensing (links) en Marloes Matthijssen van het Deadline Bureau. © Rem van den Bosch

Wat ook niet helpt is dat we om ons heen alleen maar geslaagde projecten zien, vooral op sociale media. ,,De wanhoop en de kladjes vol mislukte ideeën zie je nooit. Ik vind het juist heel fijn als een bekende schrijver bijvoorbeeld zegt dat hij geworsteld heeft met zijn nieuwe boek”, zegt Matthijssen.

Ensing: ,,Bij een succesvol project denk je waarschijnlijk: ‘Wat ziet dat er te gek uit, dat lukt mij nooit’. Maar een eindresultaat is nooit in een keer ontstaan. Als je hoort welke stappen iemand heeft moeten zetten, snap je dat het hard werken is, dat het niet in een keer goed is. Dan is het niet meer zo’n ver-van-je-bedshow.”

Met deze tips van het Deadline Bureau haal je je deadline wél : Tip 1: Neem kleine stappen

In de sportschool begin je ook niet meteen met de zwaarste gewichten. Je werkt met wat oké gaat. Geef jezelf kleine doelen. Honderd woorden. Tien minuten administreren. Misschien ga je wel door.



Tip 2: Jij bent in control

Het is pas af en zichtbaar als jij het wil. Daarvoor kan alles nog gewijzigd worden, je mag het weggooien, opnieuw beginnen, omdraaien: alles kan.



Tip 3: Elke dag een vast tijdstip

Besluit om elke dag op een vast tijdstip aan je project te werken. Ook al gebeurt er niets. Zie het als werk en zorg dat je er op tijd bent voor een bepaalde tijd.



Tip 4: Van denken naar doen

Ontwikkel een voorkeur voor actie. Stuur die e-mail. Start met het maken van de website. Doe het nu. De meeste uitstellers aarzelen te veel. Ze zijn bang voor afwijzing.



Tip 5: Schrijf het op en hou het kort

Zorg dat je een ​​notitieboekje of een agenda bij je hebt om je taken in op te schrijven. Als het uit het zicht is, is het uit het hart. En hou je takenlijstje kort. Maak desnoods elke dag een nieuwe.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video’s op het gebied van werk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.