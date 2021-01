Schoenmaker Fred al 57 jaar bij zijn leest: ‘Stond niet te springen om dit vak uit te oefenen’

De familie Schirris uit Sint Janssteen in Zeeuws-Vlaanderen is al ruim honderd jaar werkzaam in de schoenenbranche. In het dorp en andere plaatsjes in de buurt runde de familie schoenwinkels. Inmiddels is Fred als schoenmaker nog de enige Schirris in die bedrijfstak. ,,Ik ben ook de laatste in de familie, er staat geen opvolger te trappelen. Bovendien is het vak schoenmaker een uitstervend beroep. Dat gaat me wel aan het hart.”