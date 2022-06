Sebastiaan (39) is vastgoedondernemer: ‘Ik zit in een luxepositie’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sebastiaan (39) werkt 50 uur in de week als vastgoedondernemer. Hij heeft zijn eigen makelaardij met meerdere vestigingen. Hij heeft in meerdere panden geïnvesteerd waar hij huuropbrengsten van krijgt.

Wat verdien je?

,,Als ik mezelf een salaris uitkeer voor het werk dat ik doe voor de makelaardij, dan komt het neer op 3500 euro netto. Daarnaast heb ik verschillende panden waar ik maandelijks 13.000 euro huurinkomsten van heb. Daar gaan nog 5225 euro aan kosten vanaf, denk aan de lening van de bank, belastingen en onderhoud, dus dan houd ik 7775 euro over. En huurinkomsten zijn belastingvrij.”

Blij mee?

,,Ja natuurlijk, het is een fantastisch salaris. Zestien jaar geleden ben ik begonnen met investeren. Ik heb eerst het huis van mijn moeder kunnen kopen, dat ben ik toen per kamer gaan verhuren. Met die opbrengst ben ik keihard gaan sparen. Op mijn 28e kon ik mijn tweede huis kopen, dat was van mijn oma. Ik heb geluk gehad dat ik een afbetaling met mijn moeder kon regelen. Zodoende kwamen er met dat huis ook weer huurinkomsten binnen. Ik heb die aankopen altijd gedaan naast mijn baan in loondienst. Dat gaf veiligheid.”

Hoeveel panden heb je nu?

,,Ik heb er nu zeven. Toen ik drie panden had kon ik er van leven en heb ik mijn baan opgezegd. Ik was volop bezig met het zoeken naar woningen en ik heb het altijd zelf verbouwd om het top eruit te laten zien. Soms maak ik van één pand twee of drie woningen. Mooi om te doen, dan kun je meer mensen woonruimte geven. Sinds vier jaar heb ik een makelaardij. Het was een logische stap. Vorig jaar heb ik de marketing goed aangepakt en ik heb nu zeven vestigingen. Daar komt een achtste bij en waarschijnlijk een negende. Het gaat supergoed voor nu.”

Spannend, zoveel vestigingen?

,,Ja en nee, nu ik met een team werk moet ik ook mijn visie en service bij een ander neerleggen. Ik krijg het benauwd als een klant een mail stuurt dat ze twee dagen geen reactie heeft gehad van een collega. Daar heb ik in het weekend soms wel pijn in m’n hoofd van. Met ondernemen is het makkelijker als je het zelf doet, want dan kun je alleen jezelf de schuld geven.”

Quote Mensen denken dat de gebraden kippetjes hun mond in vliegen, maar dat is niet zo

Hoe bepaal je voor jezelf wat je wil verdienen?

,,Ik zit in een luxepositie. Ik krijg een gigabedrag aan huur, waar ik ontzettend dankbaar voor ben, de rest is secundair. Daardoor doe ik wel iets wat ik echt leuk vind. Vroeger had ik voor mezelf bedacht: ik wil 10.000 euro per maand verdienen. Dat vond ik een mooi rond bedrag. Iets wat directeuren verdienen. Inmiddels zit ik er ruimschoots overheen.

Geld is leuk. Ik ben wel beetje kapitalistisch ingesteld, maar ik vind het ook oprecht leuk om mensen te helpen. Onlangs waren we twee weken naar Bonaire en ik was elke dag gemiddeld drie uur met mijn werk bezig. En toch voel ik vrijheid nu ik die loonstrook niet meer accepteer en voor mezelf bezig ben.”

Wat is je gouden tip?

,,Mensen denken dat de gebraden kippetjes hun mond in vliegen, maar dat is niet zo. Ik heb vroeger in de sportbranche gewerkt en daar ben ik onderaan begonnen: als fitness-instructeur. Doordat ik tegen mijn manager had gezegd dat ik manager wilde worden, kon hij me een paar weken later voordragen bij een andere vestiging. Als ik dat gesprek nooit had gevoerd was ik ook niet op die positie gekomen.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Dat is een goeie vraag. Ik maak me soms druk over wat minister De Jonge (voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, red.) van plan is. Hij wil de huren aanpakken, zodat het opkopen van woningen voor beleggers minder aantrekkelijk wordt. De krapte op de huurwoningmarkt wordt daardoor alleen maar groter. Er blijft niks meer over voor mensen om te huren. Daar maak ik mij wel zorgen om. Maar… Er is nog niet eens een wetsvoorstel. Dus ik ga me er niet te veel mee bezig houden. Voor nu wacht ik af wat er gebeurt qua beleid in Nederland en investeer ik even niks.”

Verdient Sebastiaan genoeg?



Leeftijd: 39

Aantal jaar werkervaring: 10 ( in vastgoed 10, totaal 22 jaar )

Aantal werkzame uren per week: 50

Functie: directie

Branche: makelaardij

Aantal werknemers: 8

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor soortgelijk werk in loondienst 4255 euro bruto. ,,Dat is wel heel hoog, hoor. Toen ik begon als makelaar verdiende ik 2000 euro netto en dan klim je naar 3000 euro en dan ben je vervolgens wel klaar.”

