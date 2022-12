Sinterklaasrechtspraak op het werk: deze werkenden werden op staande voet ontslagen

1. Medewerker ontslagen na meenemen van boeken als sinterklaascadeau

Een medewerker van een drukkerij heeft nog wat sinterklaascadeautjes nodig voor zijn drie nichtjes. Hij neemt drie afgeschreven Fantasia-boeken voor ze mee. Maar dan wordt de werknemer op staande voet ontslagen, vertelt arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis. ,,Hij is het er niet mee eens en vecht het ontslag aan. Hij beweert namelijk dat hij toestemming had gevraagd om de boeken mee te nemen. De werkgever ontkent dat.”

De zaak verschijnt voor de rechter. De werkgever heeft in hoger beroep camerabeelden als bewijs ingebracht, hierop is te zien dat de man de boeken zomaar meeneemt en geen toestemming vraagt. ,,Het gerechtshof vindt dat voldoende bewijs en het ontslag op staande voet blijft overeind. Ook al waren het afgekeurde boeken, de werknemer had ze niet zomaar mee mogen nemen en had het gewoon netjes moeten vragen. Daarnaast had hij gelogen over het feit dat hij toestemming had om de boeken mee te nemen.”

2. Politieagent moet verlofuren inleveren na beledigend sinterklaasgedicht

Een politieagent houdt tijdens een viering op het werk verkleed als Sinterklaas een toespraak voor ongeveer 140 collega’s. Daarin spreekt hij een vrouwelijke collega in dichtvorm kwetsend en beledigd toe.

Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen

Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen

Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen, en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen

Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren

Maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren

Volgens Berghuis is het uiterst ongepast wat er tijdens deze viering gebeurde. ,,Zijn leidinggevende greep ook meteen in en pakte de microfoon van hem af. Daarna is er een klacht tegen hem ingediend en werd de agent terwijl er interne onderzoek werd gedaan overgeplaatst. De politieagent kreeg uiteindelijk een disciplinaire straf opgelegd. Hij moest zestien verlofuren inleveren, op grond van plichtsverzuim.”

Quote Gedraag je je ongepast tegenover je collega’s, ook al is dat tijdens zo’n viering, dan heeft dat consequen­ties Gerard Berghuis

Ook (wan)gedrag in de privésfeer of buiten kantoortijd heeft steeds vaker arbeidsrechtelijke gevolgen, zegt Berghuis. ,,Gedraag je je ongepast tegenover je collega’s, ook al is dat tijdens zo’n viering buiten kantoortijd, dan heeft dat consequenties.”

3. Ontslag op staande voet na meenemen van vijf chocoladeletters

In de tas van een medewerker van een winkel worden bij de uitgangcontrole vijf chocoladeletters en een pak spritskoeken gevonden. Ze wordt op staande voet ontslagen. Maar het ontslag houdt in hoger beroep uiteindelijk geen stand, legt Berghuis uit. ,,Dit is een schrijnende zaak. Deze mevrouw was de chocoladeletters en koekjes volgens eigen zeggen vergeten af te rekenen, maar loopt tegen de lamp. Ze is alleenstaande moeder van vier kinderen, van wie een verstandelijk beperkt is. Die dag had ze in het ziekenhuis te horen gekregen dat haar dochter plots doof is geworden. Door de consternatie was ze helemaal vergeten de spullen af te rekenen.”

Gelukkig voor haar oordeelt het gerechtshof dat ontslag op staande voet veel te zwaar is. Volgens de rechter had de werkgever rekening moeten houden met de persoonlijke omstandigheden van de vrouw. ,,Ik vind dat het gerechtshof terecht heeft geoordeeld dat de medewerker onevenredig zwaar wordt geraakt door het ontslag. Ik kan mij namelijk goed voorstellen dat je door het slechte nieuws over je verstandelijk beperkte dochter en drukte in de winkel misschien wel vergeet om meteen af te rekenen. Bovendien waren de chocoladeletters overgebleven van de periode rond Sinterklaas en de spritskoeken kosten slechts enkele euro’s.”

4. Contract van directeur wordt ontbonden na protest tijdens sinterklaasintocht

Ook deze zaak laat zien dat wat je in je privéleven doet consequenties kan hebben voor je baan, zegt Berghuis. De directeur van een antidiscriminatiebureau - een bureau dat afhankelijk is van subsidies van gemeenten - neemt tijdens de sinterklaasintocht deel aan een protest van een beweging die voor gelijkheid voor mensen van kleur strijdt. ,,Van de intocht en het protest verschijnen beelden op het NOS Journaal waar de directeur duidelijk protesterend op te zien is. Het college van B&W is niet blij met de actie van de directeur. Hij heeft zich te activistisch opgesteld, onder andere door zich tijdens de demonstratie bij de actievoerders te voegen.”

Uiteindelijk wordt het arbeidscontract van de directeur ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Wel kreeg de directeur de wettelijke transitievergoeding uitbetaald, in dit geval een bedrag van 25.000 euro.

