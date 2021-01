Sjoerd biedt eerste hulp bij IT-zaken: ‘Beetje meer erkenning voor ons vak zou best mogen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Sjoerd Adding (33), IT-consultant bij Linden-IT.

Wat doet een IT-consultant?

,,Als IT-consultant geef je gevraagd én ongevraagd advies aan klanten die naar je toe komen met de vraag hoe ze dingen moeten aanpakken, bijvoorbeeld het compleet vervangen van een online omgeving. Vervolgens moet ik dat wat de klant wil, vertalen naar de technische mensen aan de achterkant. Bij hen speel ik soms de advocaat van de duivel: op papier kan een IT-plan er mooi uitzien, maar in de praktijk moet het ook werken. Omdat IT’ers er vaak zo diep inzitten, zien ze soms niet meer wat de doelgroep nodig heeft.”

Hoe ga je meestal te werk?

,,Ik drink altijd eerst een kopje koffie met de klant om erachter te komen wat er moet werken wat nu nog niet werkt. Ik onderzoek vervolgens wat de mogelijkheden zijn binnen het bedrijf. Omdat de meest gehoorde klacht is dat het in de IT allemaal zo lang duurt, probeer ik een oplossing te vinden die zo weinig mogelijk rompslomp en papierwerk oplevert.”

En is die klacht terecht?

,,Als een klant bijvoorbeeld nieuwe laptops wil voor het bedrijf, moeten er allerlei dingen geregeld worden. Bij de inkoop van zakelijke apparatuur krijg je nou eenmaal te maken met regels en dan kan het allemaal wat langer duren. Het is niet zo dat je naar de elektronicazaak kunt lopen om nieuwe laptops te halen. Over het algemeen hoor je in de ICT, als je al wat hoort, veel negatieve geluiden. Maar als je niets hoort, is er ook wat aan de hand, er is namelijk altijd ruimte voor verbetering.”

Quote Over het algemeen hoor je in de ICT, als je al wat hoort, veel negatieve geluiden. Maar als je niets hoort, is er ook wat aan de hand Sjoerd Adding

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Ik vind het heel leuk om mensen te helpen. Het doel is om je als IT’er misbaar te maken. Je moet kunnen weglopen op het moment dat alles werkt zoals het zou moeten werken. Ik heb een goede dag als ik dingen goed in gang heb kunnen zetten. Zo hebben we bijvoorbeeld een heel bedrijf in de cloud geholpen. Wat wij voor ogen hadden, moest wel kunnen met de wetgeving. Het was namelijk een bedrijf dat medische gegevens bewaart. Maar het is gelukt, je moet alleen goed nadenken over de plek waar de data worden opgeslagen. Een cloud kan namelijk ook gewoon een computer zijn die bij iemand in de schuur staat.”

Op welke dagen vind je het minder leuk?

,,Soms voel ik me net een flipperkast, dan komen er van allerlei kanten vragen. Dat is vooral als ik net bezig ben met een nieuw project en ik ondertussen andere projecten aan het afronden ben. Alles komt dan tegelijk. Op dat soort dagen vraag ik me weleens af: ‘Wat heb ik vandaag nou eigenlijk gedaan?’ Maar als iedereen dan weer zorgeloos verder kan werken, geef dat best veel voldoening.”

Door corona heb je het vast nog drukker gekregen.

,,Het is sinds corona niet een dag rustig geweest. Het werk wordt alleen maar meer en meer. Mensen kunnen niet zonder IT. In Nederland zijn we heel verwend wat internet betreft, bijna overal werkt het. Maar we moeten het menselijke aspect van de IT niet vergeten. Want achter de servicedesk die je uit de brand helpt, zit ook gewoon een persoon. Ik denk dat daar soms wat te makkelijk over wordt gedacht, zo van: ik gooi het over de schutting en het wordt wel opgelost.”

Quote In Nederland zijn we heel verwend wat internet betreft, bijna overal werkt het Sjoerd Adding

Dus IT’ers verdienen meer lof.

,,Door deze periode is iedereen wat nukkiger, chagrijniger. Voor IT’ers was het al druk, maar nu moeten ze nog drie tandjes extra bijzetten. Ze hebben de afgelopen maanden meer dan hun best gedaan om Nederland draaiende te houden. Een beetje meer erkenning naar de IT’ers die het thuiswerken op afstand faciliteren zou best mogen.”

Blijf je dit werk tot je pensioen doen?

,,Ik wil zeker in de techniek blijven, maar misschien niet in de IT. Ik vind het leuk om technische dingen aan mensen uit te leggen. Nu zit ik nog in een soort overgangsfase: ik wil aan de knoppen blijven zitten, maar ik wil ook advies geven.”

