Slachting onder bedrijven dreigt: 200.000 ondernemers op rand faillissement

video Arbeids­markt krapper dan ooit: structure­le arbeidste­kor­ten dreigen door vergrij­zing

In de laatste drie maanden van 2021 was het moeilijker dan ooit tevoren voor werkgevers om personeel te vinden. De graadmeter voor krapte op de arbeidsmarkt van uitkeringsinstantie UWV bereikte in het slotkwartaal van dat jaar een nieuwe recordhoogte. Nooit eerder waren er zo veel vacatures per werkzoekende.

24 maart