Sportstudenten timmeren als zzp’er al aan de weg: ‘Administratie vind ik nog wel spannend’

Werken bij de Belasting­dienst saai? Niet volgens de staatsse­cre­ta­ris: ‘Een van de beste werkgevers’

Het imago van de Belastingdienst is niet best. De Toeslagenaffaire, ict-problemen, personeelstekorten en telefoontjes van duizenden burgers die niet worden beantwoord, helpen ook niet echt. Maar volgens staatssecretaris Marnix van Rij gaat het al een stuk beter. Hij probeert op onderwijsinstellingen jongeren te enthousiasmeren voor het vak. ,,De Belastingdienst is een van de topwerkgevers van Nederland.’’

19 januari