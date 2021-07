Stagiair Jimi (15) goud waard voor aannemer Aad en deelt zijn geluk op social media

De één stampt met gemak honderd woorden in z’n hoofd, terwijl de ander liever met de handen werkt. In de laatste categorie valt Jimi Gaillard (15). Op school loopt hij al geruime tijd vast, maar in coronatijd vindt hij sinds januari zijn geluk op stage. In de bouw bloeit hij helemaal op en daarom deelt zijn leermeester Aad zijn tevredenheid op LinkedIn. In korte tijd lezen honderdduizenden mensen het bericht.

School

,,Toen Jimi in het begin van dit jaar bij ons kwam, was het eigenlijk een beetje een moeilijk geval”, vertelt Aad Meijndert (55). Hij is de eigenaar van ALM Onderhoud, de plek waar Jimi stage loopt. ,,Jimi en school zijn geen goede combi. Die jongen moet met zijn handen werken, daar is hij het allerbeste in.”



Maar waar gaat het mis op de middelbare school? ,,In de tweede klas vertelde de school al dat ze denken dat Jimi zijn diploma niet gaat halen. Ze hadden hem al een soort van opgegeven. En waarom? Omdat hij niet uit een boek kan leren. Daar heb ik toen best wat tranen om gelaten, want hij heeft zoveel andere talenten die ook het benoemen waard zijn”, vertelt zijn moeder.



Ondanks de berichten vanuit school gaat Jimi door. Hij kiest de richting van de horeca, maar heeft het er niet erg naar zijn zin. ,,Ik mocht alleen tosti’s vouwen en al snel kwam corona. De restaurants gingen dicht. Ik moest op school uit een boek over horeca gaan leren. Dat vond ik maar niks, want ik wil met mijn handen werken”, zegt Jimi gedecideerd.

Nieuwe stageplek

Hij komt in een gat terecht. Zijn structuur is hij, mede door corona, kwijt en zijn motivatie is ver te zoeken. Aad, de neef van Jimi’s moeder, biedt hem daarom een stageplek aan. De bouw gaat immers altijd door. Na een hoop geregel mag Jimi de overstap maken. ,,Dat vond ik wel wennen in het begin. Ik heb namelijk niks geleerd op school over dit werk. Ik moest alles leren door het te proberen.”

Quote Loodgie­ters­werk, tegelzet­ten, slopen, timmeren, stucwerk. Ik leer veel en vind het veel leuker dan de horeca Jimi Gaillard

En dus stond Jimi elke dag om stipt 06.00 uur ‘s ochtends op om aan de slag te gaan. ,,Loodgieterswerk, tegelzetten, slopen, timmeren, stucwerk. Ik leer veel en vind het veel leuker dan de horeca, omdat je altijd ergens anders bent en het werk heel divers is. Er zijn fijne mensen en klanten, dus dat maakt het leuk werk voor mij.”

Tevreden

En leermeester Aad? Die is hartstikke tevreden met hem. ,,Jimi leert snel”, vertelt hij. ,,Ik laat hem niet alleen maar naar de bus lopen of dingen aangeven. Nee, op de eerste dag hielp hij gelijk bij het aanleggen van een gasleiding. Wij doen het een keer voor en dan doet hij het zelf. Hij heeft het naar z’n zin en dat is gewoon leuk om te zien.”



In een paar maanden tijd is Jimi dan ook enorm opgebloeid. Waar hij binnenkwam als een ongelukkige jongen, is hij nu een vaste waarde voor het team. ,,Hij is altijd ruim op tijd en is vrolijk. Dat straalt hij uit en ook naar de klanten. Die vinden het leuk om een vrolijk ventje van 15 met plezier te zien werken. Het loopt gewoon goed.”



Aad is erg trots op ‘zijn pupil’. Hij plaatst een bericht op zijn LinkedIn, mede ook om andere jonge mensen te inspireren de bouw in te gaan. Het bericht is al meer dan 600.000 keer bekeken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toekomst

Onder de post zijn veel mensen blij voor Jimi. Maar ze vinden het ook belachelijk dat talentvolle kinderen als Jimi buiten de boot vallen op school. ,,Daar ben ik het mee eens”, zegt Aad. ,,Jimi kan heel veel, maar in het huidige schoolsysteem komen z’n talenten niet naar boven. Is dat dan zijn schuld? Ik vind van niet. Dat ligt aan de scholen. Ik ben zelf een groot voorstander van de terugkomst van vakscholen.”



Gelukkig is het Aad in ieder geval gelukt om één persoon enthousiast te maken om in de bouw te gaan werken. Op de vraag wat de 15-jarige Jimi later wil worden, is hij namelijk vrij duidelijk: ,,Ik wil later dít werk gaan doen, want hier ben ik blij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.