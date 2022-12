Standaard vrij op ‘christelijke’ feestdagen: meer bedrijven maken vrije dag ruilen mogelijk

De discussie laait altijd weer op richting de kerstdagen. Want vier je geen kerst, dan heb je waarschijnlijk wel vrij. 37 procent van de werknemers in ons land vindt dat er best andere feestdagen aan het lijstje met officiële dagen toegevoegd mogen worden, blijkt uit een onderzoek van Visma | Raet onder ruim duizend Nederlandse werkenden.

De officiële feestdagen in Nederland zijn nu: nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en kerst. Een cao of arbeidscontract bepaalt of een feestdag een vrije dag is voor werknemers. Veel andere feestdagen - die wel door veel Nederlanders gevierd worden - horen hier vaak niet bij. Denk aan het offerfeest (Eid al-Adha), Suikerfeest (Eid al-Fitr) en Ketikoti.

Flexibele feestdagen

Het onderzoek van Visma | Raet laat zien dat 18 procent van de ondervraagden feestdagen zou willen ruilen. Een op de tien heeft niet zoveel met Koningsdag en zou liever vrij zijn op een andere niet-officiële feestdag. Het liefst zijn Nederlanders officieel vrij op hun eigen verjaardag (25 procent). Daarna volgen Bevrijdingsdag, oudejaarsdag, kerstavond en carnaval. In totaal zou 3 procent van de werknemers vrij willen op Eid al-Fitr, Eid al-Adha en Ketikoti.

Quote Als je inclusief wil zijn, is het slim om ook rekening te houden met álle feestdagen die gevierd worden Sanne Quint, HR Expert Bureau

11 procent van de bedrijven heeft deze laatst genoemde feestdagen in hun beleid opgenomen, laat de rondvraag van de hr-dienstverlener zien. ,,Veel werkenden zouden graag hun eigen feestdagen willen kiezen’’, zegt hr-directeur Myrthe Smalbraak. ,,Er zijn ook heel veel medewerkers die wel de nationale feestdagen vieren, maar het gaaf zouden vinden als iedereen vrij kan zijn op zijn eigen feestdag. Slechts een tiende van de bedrijven heeft nu een beleid rond flexibele werkdagen, dat betekent dat er nog veel is te winnen.”

Zelf heeft Visma | Raet sinds kort wel een ‘flexibele feestdagen’-beleid, zegt Smalbraak. ,,Je kunt nu bij de leidinggevende aangeven dat je tweede kerstdag bijvoorbeeld liever wil ruilen voor een vrije dag tijdens een andere feestdag. Dat verzoek wordt altijd gehonoreerd. De feestdag moet wel in je werkrooster vallen. Als de dag in het weekend valt, kun je ’m niet ruilen.”

Smalbraak weet dat dit niet voor ieder bedrijf even makkelijk te realiseren is. ,,Veel bedrijven zijn gebonden aan wat er in een cao is vastgelegd. Het zou mooi zijn als er vanuit de overheid richtlijnen komen over vrije feestdagen, dat maakt het voor iedereen makkelijker om het te veranderen.”

Koningsdag ruilen

Sanne Quint, eigenaar van HR Expert Bureau, zou ook graag zien dat meer werkgevers rekening houden met andere feestdagen ,,Je wil toch dat iedereen zich thuis voelt in je bedrijf? Veel organisaties hebben een groeiend aantal mensen met verschillende achtergronden en religies in dienst. Als je inclusief wil zijn, is het slim om rekening te houden met álle feestdagen.”

Maar hoe geef je iemand vrij als er die dag geen werk te doen is? Zeker op officiële feestdagen als tweede kerstdag en tweede paasdag blijven de meeste kantoren gesloten. Daar valt in de meeste gevallen een mouw aan te passen, zegt Quint. ,,Dit geldt niet voor alle bedrijven, maar in veel sectoren kan je toch thuis nog ergens aan werken.” Dat zegt ook Smalbraak. ,,Er zijn altijd klusjes die zijn blijven liggen.”

Aandacht voor diverse feesten

Het is niet alleen goed om mensen een vrije dag aan te bieden, maar ook om stil te staan bij de verschillende feestdagen, zegt Quint. ,,Organiseer niet alleen een kerstdiner en paasverrassing, maar doe ook iets met het Suikerfeest en Ketikoti. Dan krijgen mensen meer begrip voor elkaars achtergrond en tradities en verbind je werknemers met elkaar.”

Smalbraak nodigt werknemers uit om vooral hun ideeën te delen. ,,Ik ken zelf niet alle feestdagen. Ketikoti ken ik bijvoorbeeld van naam, maar ik heb geen idee hoe de viering er precies uitziet. Ik zou het heel leuk vinden als een medewerker mij dit uitlegt en dat we samen kijken hoe we een viering gaan organiseren.”

Omdat het beleid bij haar bedrijf nog jong is, heeft Smalbraak nog weinig aanvragen binnen gekregen van mensen die liever met Ketikoti of het Suikerfeest vrij willen dan op tweede kerstdag. ,,Maar ik verwacht wel dat een aantal mensen hun tweede pinksterdag straks willen omruilen voor een andere dag.”

