Sylvia is overledenenverzorger: ‘Je doet je best om nabestaanden een mooi afscheid te geven’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Sylvia Geenjaar (64), overledenenverzorger bij Barbara Uitvaartverzorging.

Wat doe je precies?

,,Ik verzorg overledenen en ik zorg er zo voor dat de familie van een overledene op een goede manier afscheid kan nemen van hun dierbare. Als overledenenverzorger was ik de overledene, kleed ik ze, doe ik het haar en soms doe ik wat subtiele make-up op als de familie dat fijn vindt.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

,,Iedere werkdag is anders, omdat iedere situatie anders is. Het begint wel altijd met een melding dat iemand is overleden. Dan wordt deze persoon opgehaald in het ziekenhuis, een hospice of van een woonadres. Vervolgens verzorg ik de overleden persoon. Dat kan met de familie. Zij mogen meehelpen of erbij zijn. Nadat de persoon verzorgd is, gaat hij of zij de kist in. Je doet je best om de nabestaanden een mooi afscheid te geven. Als iemand er goed verzorgd bijligt, is dit acceptabeler voor hen.”

Heb je dit werk altijd gedaan?

,,Ik heb veel verschillende banen gehad. Zo heb ik op kantoor gezeten, in een slagerij en een bakkerij gewerkt en ben ik een poosje huishoudster geweest. Maar toen kreeg ik tien jaar geleden een burn-out en besloot ik dat als ik nog moest gaan werken, ik iets wilde doen dat er toe doet en waar ik een verschil kan maken voor mensen. Zo kwam ik terecht bij de uitvaartbranche. Inmiddels doe ik dit werk ruim negen jaar.”

Quote Sommige situaties zijn heftig, maar uiteinde­lijk moet het werk toch gebeuren; het moet door iemand gedaan worden

Overleden mensen verzorgen, dat is vast niet makkelijk?

,,Het is juist totaal niet moeilijk, maar vooral heel mooi werk. Ik heb bijvoorbeeld mijn eigen vader verzorgd en zijn gezicht een lichte teint gegeven. Zo zag ik in plaats van een oud, ziek persoon mijn jongere vader weer terug. Er zijn maar weinig situaties waar ik niet uitkom. Sommige situaties zijn heftig, maar uiteindelijk moet het werk toch gebeuren; het moet door iemand gedaan worden.”

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Ik vind het heel fijn dat ik nabestaanden een mooi laatste beeld kan geven van hun dierbaren. Het allermooiste is het wanneer een familielid wil meehelpen met het verzorgen, als ik ze kan betrekken. Dat kan echt helend zijn voor het rouwproces.”

Kun jij je werk na een werkdag makkelijk loslaten?

,,Meestal wel. Het ligt aan de situatie. Soms heb je te maken met jonge mensen of zelfdodingen. Dan ben ik daar wel even mee bezig om het een plekje te geven. Maar het is belangrijk die gevoelens te blokkeren. Als je al die emoties meeneemt, kun je het werk niet volhouden. Ik probeer altijd te onthouden dat het verdriet van de nabestaanden niet mijn verdriet is. Het gebeurt weleens dat bepaalde situaties even blijven hangen. Gelukkig kan ik goed praten met mijn collega’s. Het belangrijkste is dat de gevoelens weer wegebben, anders raak je opgebrand.”

Hoe is het om dit werk tijdens de coronacrisis te doen?

,,Het is allemaal heel anders. Als een overledene met het coronavirus wordt opgehaald, moeten we pakken dragen, maskers op, spatschermen om, mondkapjes op en handschoenen aan. Wanneer er corona in de familie is, mag de familie niet helpen met verzorgen. Daar zijn regels voor, dat moet ook wel. Maar we proberen zoveel mogelijk voor de nabestaanden te doen. We maken natuurlijk ook mee dat een familielid positief getest is. Dan mogen we ze helemaal niet ontvangen. Dat is heel heftig.”

Quote Je moet als overlede­nen­ver­zor­ger kunnen meebewegen met nabestaan­den, maar ook kunnen meeleven

Is dit jouw droombaan?

,,Dit is honderd procent mijn droombaan. Dat heeft ook met leeftijd te maken. Als je deze baan op je 25ste doet kan het best lastig zijn. Ik heb zelf al de nodige levenservaring en bepaalde dingen meegemaakt, waardoor mijn empathisch vermogen groter is. Je moet als overledenenverzorger kunnen meebewegen met nabestaanden, maar ook kunnen meeleven. Als de nabestaanden niet helemaal tevreden zijn met wat ik kan aanbieden, moet ik kunnen zeggen dat ik alles heb aangeboden wat ik mijn vermogen ligt. Wanneer je iemand verliest wil je niets liever dan die persoon weer levend zien. Maar daar kan ik niet voor zorgen. Na iedere werkdag weet ik: alles wat in mijn vermogen lag, is gedaan.”

Blijf je dit tot pensioen doen?

,,Zolang het mogelijk is, doe ik niets liever dan dit.”

