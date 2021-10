Te veel spullen in huis? Professioneel opruimer Lucas (48) biedt hulp: 'Ik ben nogal fanatiek’

Salaris Jolanda: ‘Werken in de retail is onderaan beginnen en opkrabbe­len’

25 september Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Jolanda (31) werkt als opticien. Ze volgt hiervoor nu nog een driejarige opleiding, waar ze momenteel in het tweede jaar van zit. Ze gaat één dag in de week naar school en werkt vier dagen.