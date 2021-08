Te veel tijd kwijt aan mailen? Met deze tips bespaar je jezelf zo dertig berichten per dag

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: een wereld zonder e-mail

Eén per vier minuten. Nee, ik heb het niet over hoe vaak die werkschuwe collega een rookpauze neemt, maar over de hoeveelheid e-mail die we dagelijks verstouwen. In een recent onderzoek werd geschat dat de gemiddelde werker per dag zo’n 126 werkgerelateerde mails behandelt: een bericht per vier minuten werktijd dus. Het mailen kost ons dagelijks gemiddeld drie uur. Uit een ander onderzoek, waarbij een groep van veertig kenniswerkers werd gevolgd, bleek dat zij gemiddeld per dag 77 keer hun inbox checkten (sommige grootgebruikers zelfs zo’n vierhonderd keer).

Collectieve mailverslaving

Onze mailbox maakt het ons vaak onmogelijk om te werken, maar zonder kunnen we ook niet. Of wel? Ik las onlangs het boek Een wereld zonder e-mail van computerwetenschapper Cal Newport. Hij betoogt dat we af moeten van onze collectieve mailverslaving. Het mailen kost immers dagelijks uren werktijd, en we worden er ook nog eens gestrest en ongelukkig van.

Quote Het is bijna onmogelijk om je te concentre­ren op een moeilijke en belangrij­ke taak wanneer je elke tien minuten checkt of je nog digitale post hebt

Voor velen van ons bestaat de werkdag inmiddels min of meer uit het beantwoorden van een grote berg binnenkomende e-mails. Aan andere aspecten van ons werk komen we amper meer toe. Het is bijna onmogelijk om je te concentreren op een moeilijke en belangrijke taak wanneer je elke tien minuten checkt of je nog digitale post hebt - waardoor zulke taken veel langer duren dan nodig. We worden er ook nog eens flink reactief van: onze inbox dicteert waar we ons mee bezig houden.

Dat kan beter, aldus Newport. Anders dan de titel doet vermoeden pleit hij niet voor volledig afschaffen van mails (lastig en onwenselijk, ziet hij zelf ook wel in). Volgens de auteur zijn er wel dingen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat ons werkleven niet volledig gedomineerd wordt door een lawine van mails.

‘Mail-vrije’ uren

Bijvoorbeeld door het gebruik van slimme software om afspraken in te plannen (zodat daar niet telkens vijftien mails voor nodig zijn), of door elke dag een paar ‘mail-vrije’ uren te blokken waarin je je ononderbroken kunt concentreren op de moeilijkste taken. Of wat te denken van korte dagelijkse meetings met die collega’s die je het meeste mailt, om alle issues van die dag tegelijk te bespreken? Dat kan zo ook weer een mail of dertig schelen.

Newport daagt met zijn boek uit om kritisch te kijken naar ons mailgebruik, dat zonder twijfel slimmer, beter en relaxter kan. Of we ooit helemaal van e-mail af komen, valt te bezien. Wat we wél kunnen doen is zorgen dat e-mail voor óns werkt - in plaats van andersom.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

