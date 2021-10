Te weinig personeel, maar Mohamed mocht geen ambulancechauffeur worden: ‘Is het mijn naam, de taal?’

Salaris ‘Dit werk is mijn roeping, maar de voorwaar­den in deze branche zijn best slecht’

24 oktober Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sandra (47) werkt tussen de 20 en 32 uur in de week als postmortaal medewerker. Ze brengt overledenen naar het uitvaartcentrum vanuit daar waar de persoon is overleden en verzorgt overledenen thuis of op locatie.