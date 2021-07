‘Terug naar werk! Het voelde als de eerste schooldag’

Martine wil niet terug naar kantoor: ‘Pre-lock­down was ik mentaal uitgeput na een werkdag’

2 juli Martine Keulen (32) voelt zich op haar werk een vreemde eend in de bijt. Ze is non-stop bang dat er over haar wordt geoordeeld. De lockdown was voor haar dan ook geen ramp. En nu moet ze weer: terug naar de tl-lampen, koffieautomaat en collega’s. ‘Ik moet er niet aan denken.’