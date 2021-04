Thuiswerkers bespied met gluurapparatuur: ‘Je zou je mensen ook gewoon kunnen vertrouwen’

Columns schrijven over werk is in coronatijd niet altijd gemakkelijk. Soms is het best zoeken naar mogelijke onderwerpen om over te schrijven: deze week de eindeloze Zoom-vergaderingen? Of de uitstervende kantoorlunch? Andere keren wordt een onderwerp je zomaar in de schoot geworpen. Bijvoorbeeld wanneer je leest over de vakbonden, die zich zorgen maken over het toegenomen gebruik van spionagesoftware bij het thuiswerken. Zo’n artikel brengt een ingewikkelde emotionele ervaring teweeg: ik word boos, en tegelijk weet ik dat het met mijn column die week wel snor zit.