‘Toen ik ging trouwen, moest ik stoppen met werken’

wat doet een... Roger mag over de hele wereld autorijden voor zijn werk: ‘De vrijheid vind ik geweldig’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Roger Seetsen (53) is Lead Operator bij Cyclomedia, een bedrijf dat de omgeving in kaart brengt.

6 maart