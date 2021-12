Topdrukte bij Makro: ‘Dit is heel zuur voor winkeliers’

Leoncine woog nog maar 37 kilo toen Ron haar in de goot vond, nu is ze directeur van een bedrijf

Ze was aan de goden overgeleverd. Agnarigny Leoncine (nu 33) werd op haar 26ste straatarm, uitgehongerd en misselijk van de ondraaglijke hoofdpijn in Madagaskar in de goot gevonden door Rotterdammer Ron de Geus. Inmiddels doet ze als directeur van een vanillebedrijf zaken met menig sterrenchef in Nederland.

7 december